كواليس جديدة صادمة بشأن رد ميسي على عرض ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم، عن كواليس جديدة بخصوص رد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الصادم على العرض المغري من جانب غريمه التقليدي ريال مدريد.





وذكر ميجيل ريكو، الصحفي الشهير في صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد كان قد تقدم بعرضًا مغريًا إلى الدولي الأرجنتيني، من أجل الحصول على خدمات ميسي قبل عدة أعوام، لكن الرد كان نجم البلوجرانا كان يقابله بالرفض الدائم.





وأضاف: "من يمكنه التشكيك في ولاء ميسي للنادي الكتالوني، الذي ظل صامدًا 10 سنوات كاملة يرفض خلالها جميع العروض المغرية من أفضل الأندية العالمية وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي.





وواصل حدسثه قائلاً: "ميسي لو أراد المغادرة من أجل المال كان سيغادر في السنوات الماضية، لكن رفض الثراء من أجل البقاء داخل جدران الكامب نو".





وجاءت تلك التصريحات تعقيبًا على ما تداولته الأخبار باقتراب ميسي من الرحيل عن البلوجرانا، بسبب وجود بند في عقده يتيح له ذلك.