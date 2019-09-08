على طريقة ميسي.. شيكابالا يتلاعب بدفاع بيراميدز ويسدد كرة قوية بجوار القائم "فيديو"









قدم محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، فاصل من المهارات الرائعة، بعدما قام بمراوغة دفاعات بيراميدز وسجل كرة قوية مرت بجوار قائم الشناوي حارس بيراميدز.