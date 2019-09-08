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على طريقة ميسي.. شيكابالا يتلاعب بدفاع بيراميدز ويسدد كرة قوية بجوار القائم "فيديو"

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:19 م
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على طريقة ميسي.. شيكابالا يتلاعب بدفاع بيراميدز ويسدد كرة قوية بجوار القائم فيديو
شيكابالا
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محمد مرعي
 
قدم محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، فاصل من المهارات الرائعة، بعدما قام بمراوغة دفاعات بيراميدز وسجل كرة قوية مرت بجوار قائم الشناوي حارس بيراميدز.


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