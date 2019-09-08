تابع لايف Shikabala كورة جول مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر رابط ماتش ELZAMALEK يلا شوت PLUS الزمالك رابط سريع مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 8-9-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف Kora live، حيث تتجه الأنظار إلى المباراة القوية التي تجمع بين الزمالك ونظيره بيراميدز، مساء اليوم الأحد، بنهائي كأس مصر 2018-19.





مباراة الزمالك وبيراميدز شاهد عبر رابط بي إن ماتش bein match :

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز فى نهائي كأس مصر، في تمام الساعة الثامنة مساءٍ بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر.





بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز شاهد عبر رابط الأسطورة لايف alostora live :

وسوف تنقل فعاليات مباراة نهائي كأس مصر قناة النيل الرياضية Nile Sport بتعليق مدحت شبلي بالأصافة لقناة ON Sport بتعليق أيمن الكاشف، وعلاوة على ذلك يمكنكم متابعة أحداث المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الفجر الرياضي.





مباراة الزمالك وبيراميدز شاهد عبر رابط بث مباشر يلا شوت yalla shoot :

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز كالتالي: محمد عواد في حراسة المرمي، خط الدفاع: محمود علاء، محمود عبد الغني، حمدي النقاز وعبد الله جمعه، خط الوسط: فرجاني ساسي، يوسف أوباما، طارق حامد، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، خط الهجوم: عمر السعيد.





وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك، وفقًا لما أعلنه المدير الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور، خط الدفاع: محمد حمدي وعلي جبر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر و طارق طه وعبد الله بكري ومحمد عطوة ورجب بكار، خط الوسط: عبده لومالا ونبيل عماد “دونجا” وأحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري ومحمود حمادة وإبراهيم عادل ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا، خط الهجوم: جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس.





شاهد مباراة الزمالك وبيراميدز عبر رابط بث مباشر كورة أون لاين Kora online :

وتأهل الزمالك الى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما الأحد الماضي، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.





تمكن نادي بيراميدز من تحقيق الفوز على بتروجيت فى المباراة التى جمعت بينهم الإثنين الماضي، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، فى نصف نهائي كأس مصر.



