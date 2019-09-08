شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر Shikabala يلا شوت بلس TIME كورة ستار ON SPORTS HD

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر وبدون تقطيع ومناسب لكل باقات الإنترنت، مساء اليوم الأحد في إطار نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم، ومن المقرر بأن تقام المباراة بين الزمالك وبيراميدز كورة أونلاين، على أرضية ستاد الإسكندرية، وبحضور نحو 20 ألف مشجع، بحسب ما تم الإعلان عن من قبل لجنة المسابقات واللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة المصرية في الوقت الحالي.









موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

ونتابع معاكم في موقع الفجر الرياضي، مباراة الزمالك وبيراميدز KORA STAR، والتي تقام في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع بأن يتم نقل المباراة بين الزمالك وبيراميدز كورة لايف عبر عدة قنوات رياضية، وعلى رأسها أون سبورت، وكذلك تنقل مباراة نهائي الكأس مساء اليوم عبر قناة تايم سبورت عبر الترددات الفضائية، في حين ستنقل قناة نايل سبورت المباراة عبر التردد الأرضي.









أجواء مباراة الزمالك وبيراميدز

يذكر أن مباراة الزمالك وبيراميدز KORA GOAL، هي المباراة الأولى التي تجمع بين الفريقين في نهائي بطولة كأس مصر على مدار تاريخهما، حيث يلعب نادي بيراميدز المباراة الأولى له في نهائي بطولة كأس مصر، في حين يلعب الزمالك المباراة رقم 40 له في نهاية البطولة، حيث حصد المارد الأبيض اللقب في 26 مناسبة وحقق مركز الوصيف في 13 مرة من قبل.





وترغب جماهير الفارس الأبيض في رؤية فريقها وهو يحمل اللقب السابع والعشرين له في بطولة كأس مصر، لذا فإنه من المتوقع بأن تحضر الجماهير البيضاء بكثاقة كبيرة لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر كورة ستار، مساء اليوم الأحد من داخل استاد الإسكندرية.









مشوار الزمالك وبيراميدز في الكأس

نجح نادي الزمالك في الوصول إلى نهائي كأس مصر بعد مشوار طويل بدأ بإقصاء مركز شباب منية دمنهور، وبعده فوز على الانتاج الحربي ثم المقاصة، وأخيرًا فوز على الاتحاد السكندري في نصف النهائي، في حين تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعدما أقصى طنطا في دور ال32 ثم النادي الأهلي وحرس الحدود وبتروجيت.



