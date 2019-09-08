يلا شوت «يوتيوب» ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك NEW

يلتقي الفارس الأبيض نادي الزمالك مع بيراميدز مساء اليوم على ملعب برج العرب ، في نهائي كاس مصر مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز بث مباشر اليوم في نهائي بطولة كأس مصر التي تقام وسط حضور جماهيري كبير في استاد الجيش ببرج العرب الأسكندرية رابط مباشر yalla shoot الزمالك في مواجهة بيراميدز اف سي .

الجمهور الكبير الذي يزحف على ملعب برج العرب ينتظر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز لحظة بلحظة من أجل المتعة ورؤية فريقهم الأبيض باعتبار أن معظم التذاكر التي بيعت بالفعل حصل عليها جمهور الزمالك وهو النادي الذي لديه شعبية جارفة في مصر والوطن العربي برفقة الأهلي الغريم التقليدي .

مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم هي مباراة للفرجة تجمع الزمالك الذي نجح في العبور للمباراة النهائية بعد التفوق على الاتحاد السكندري بهدف مميز من اللاعب الشاب مصطفى محمد ، في حين نجح أبناء المدرب سيباستيان ديسابر نادي بيراميدز من تجاوز عقبة بتروجيت بهدفين مقابل لاشئ برأسية الإيفواري إيريك تراوري وأقدام إبراهيم حسن مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بعد قليل على قناة On Sport وبمتابعة لحظية عبر موقعكم المفضل الفجر الرياضي .

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس ، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة .



