كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز zamalek vs pyramids .. لايف on sport الزمالك ضد بيراميدز بدون تقطيع hd

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في تحقيق الانجاز وكتابة التاريخ له، فيما يطمح نادى الزمالك بالتتويج باللقب المعهود.
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مباراة نهائى كأس مصر لموسم 2018/2019 المنقضى، ويأمل مدرسة الفن والهندسة في تحقيق
الفوز بالمباراة المرتقبة والتى ينتظرها الملاين من العاشقين والمحبين لكرة القدم،
ويطمح الزمالك في التتويج بلقبه المعتاد بعدما فقده العام الماضى لصالح المارد الأحمر،
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