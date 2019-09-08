رسميًا.. الدكتور عثمان شعلان رئيسًا لجامعة الزقازيق



يذكر أن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب استجاب لطلب الجامعة بإزالة التعديات والمخلفات المتواجدة خلف بوابة كلية التربية رياضية بنات، حيث أثنى الدكتور عثمان شعلان علي ماقامت به المحافظة من إزالة التعديات والمخلفات المتواجدة خلف الباب الخلفي لكلية التربية رياضية بنات أثناء متابعة المباني الرئاسية للجامعة وتنظيم وتجميل الجامعة قبل بداء العام الدراسي القادم وأثناء تفقدة للمنشأت.



ورافقه أثناء المتابعة، الدكتور أحمد عبد الستار، أمين مساعد الجامعة للشئون الأدارية وناصرالجندي مدير عام المشروعات، كما امر بإنشاء برجوله وومشي ليعطي للمكان منظر جمالي.



يشار إلى أن رئيس الجامعة الجديد، الدكتور عثمان شعلان، معروف بمدى التزامه طوال فترة توليه مهام العمل والمسئولية في جامعة الزقازيق، وسط إشادات واسعة بحسن اختياره رئيسًا جديدًا للجامعة، وذلك خلفًا للدكتور خالد عبدالباري، والذي انتهت فترة رئاسته في الأول من أغسطس الماضي، لبلوغه السن القانونية للمعاش، فيما تولت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، مهام أعمال رئيس جامعة الزقازيق، بصفة مؤقتة، منذ خروج الدكتور خالد عبدالباري، قبل صدور قرار الوزير، حيث أعلن المجلس الأعلى للجامعات، خلال شهر مارس الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة الزقازيق، وذلك بمقر أمانة المجلس، فيما تقدم 13 شخصًا لتولي مهام رئيس الجامعة، قبل أن يعلن وزير التعليم العالي تعيين الدكتور عثمان شعلان، رئيسًا جديدًا للجامعة، خلفا للدكتور خالد عبد الباري، والذي قضى 4 سنوات في منصبه قبل بلوغه المعاش في اليوم الأول من شهر أغسطس من العام الجاري.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، اليوم الأحد، تعيين الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيسًا للجامعة، خلفًا للدكتور خالد عبدالباري، والذي انتهت فترة رئاسته في الأول من أغسطس الماضي، لبلوغه السن القانونية للمعاش.وتولت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، مهام أعمال رئيس جامعة الزقازيق، بصفة مؤقتة، منذ خروج الدكتور خالد عبدالباري، قبل صدور قرار الوزير.وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، خلال شهر مارس الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة الزقازيق، وذلك بمقر أمانة المجلس.وتقدم 13 شخصًا لتولي مهام رئيس الجامعة، قبل أن يعلن وزير التعليم العالي تعيين الدكتور عثمان شعلان، رئيسًا جديدًا للجامعة.يُشار إلى أن الدكتور عثمان شعلان، حال توليه منصب نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي قطاع شئون التعليم والطلاب، تقدم بخالص الشكر إلي محافظ الشرقية لمجهوداته المتوالية للإرتقاء بمحافظة الشرقية، وتقدم بخالص التهاني القلبية بمناسبة بعيد الشرقية القومي كما يهنئ أهالي المحافظة وابنائة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالعيد القومي للشرقية الذي هو رمز للكفاح ضد الأستعمار وشعار للوطنية الصادقة.