الحماية المدنية تسيطر على حريق بالزاوية الحمراء

سيطرت الحماية المدنية وطوارئ شركة الغاز الطبيعي على حريق نشب بإحدى العقارات بشارع أبو الفضل بحي الزاوية الحمراء.





وقال اللواء هشام عصمت عبدالحميد رئيس حي الزاوية الحمراء، إن الحريق نشب عصر اليوم الأحد، وعلى الفور المتابعة الميدانية للحي قامت بالاتصال بالحماية المدنية للسيطرة على الحريق.





وأوضح اللواء هشام عصمت أن الحريق نشب بالدور الرابع بعقار رقم 30 شارع أبو الفضل بالخرطة الجديدة، منوهًا لعدم وجود خسائر بشرية ولا إصابات.









وفي السياق ذاته، تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أحياء النزهة ومصر الجديدة، للوقوف على أعمال عدد من المحاور المرورية والتي تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.





وشملت محاور التطوير شوارع حسين كمال والثورة من تقاطعه مع الميرغني وصولا حتي كوبري أبو غزالة.





كما شملت شوارع الحرية وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق مع إقامة عدد من كباري السيارات العلوية بالتقاطعات بالميادين المحورية بمصر الجديدة والتي سوف تساهم في تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.





وأصدر المحافظ تعليماته خلالها لرئيس حي النزهة برفع مخلفات مشروع تطوير مخرج محور المليون شجرة.





أكد علي ضرورة عودة الشئ لأصله فور الانتهاء من أي اعمال حفر لاحلال وتجديد المرافق والعناية بالمسطحات الخضراء وتقليم الاشجار، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مسار مترو مصر الجديدة من ميدان روكسي وصولا إلي ميدان رمسيس.





ووجه المحافظ برفع كفاءة السور الفاصل بين المسارين وتنفيذه بنسق حضاري متميز، ومراجعة أسفل الكباري بمنطقة غمرة وإعادة تنسيقها مع رفع كفاءة أعمدة الإنارة والتأكيد علي إغلاق فتحاتها بإحكام.





ومن ناحية أخرى أصدر محافظ القاهرة تعليماته لإدارة المرور بتكثيف أعمال المرور في المنطقة الجنوبية، وخاصة بأحياء دار السلام ومصر القديمة والتصدي للمواقف العشوائية وإلزام السائقين بالوقوف بالأماكن المخصصة لهم وتكليف لجنة مرورية تضم المرور وجهاز هندسة المرور والتخطيط وحى مصر القديمة للدراسة المرورية لشوارع الكنيسة الانجولية ومدخل الروضة وعمل التعديلات المرورية ووضع الإشارات المرورية في حالة الاحتياج.





ووجه المحافظ رئيس حي دار السلام بالتنسيق مع أملاك المحافظة والتخطيط العمراني بسرعة دراسة توفير ارض لإنشاء مجمع مدارس بنطاق حي دار السلام لتخفيف الكثافة بالفصول الدراسية ورفع لعبئ على كاهل المواطنين.



