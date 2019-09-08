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عيد ميلاد الزبلة في نابل

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:26 م
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عيد ميلاد الزبلة في نابل
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محمد وليد الجموسي
 
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على ايقاعات فرقة نحاسية خرج عدد من أهالي  مدينة نابل في مسيرة لإحياء عيد ميلاد الزبلة في تحرّك احتجاجي خاص يسعون من خلاله إلى احراج السلط المحلية ولفت نظرها إلى مشكلة تراكم القمامة في شوارع وأنهج المدينة والتي باتت مصدر إزعاج للمتساكنين جراء انبعاث الروائح الكريهة وما قد يتبع ذلك من تأثير على الصحة العامة، اضافة إلى تشويه جمالية المدينة.
وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات وصور لهذا ''الإحتفال'' الذي رفعت خلاله شعارات على غرار ''الزبلة بحذاك وريحتها ديما معاك''، وانتشرت المعلقات في عدد من الأماكن التي تكدّست فيها القمامة.
وتعدّ ظاهرة تكدّس القمامة في الشوارع إحدى المشاكل التي تشكو منها ليس فقط جهة نابل بل عديد الجهات بالجمهورية وتكاد تكون ظاهرة عامة ولم تسلم منها حتى المناطق السياحية.
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