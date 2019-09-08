الجوازات تكشف عن الفترة المحددة لتسلم جواز السفر قبل إلغائه
هذا وشرعت وزارة الداخلية السعودية، في إتاحة خدمة السماح للمرأة البالغة 21 عامًا من العمر بإصدار وتجديد جواز السفر، عبر منصة "أبشر".
يذكر أن المديرية العامة للجوازات كانت قد أعلنت أنه سيتم إدراج خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر بالنسبة للمواطنات البالغات 21 عاماً فأكثر ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة "أبشر" قريباً.
وسبق أن نشرت المديرية العامة للجوازات في السعودية إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر للمواطنات السعوديات، بعد قرار الحكومة الأخير الذي حرر سفر المرأة بلا موافقة وليّها.
وفصّل موقع الجوازات شروط إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي لمن بلغ 15 عاما فأكثر وهي:
1- أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام.
2- التسجيل بخدمة "أبشر".
3- التسجيل في العنوان الوطني.
4- تسديد رسم إصدار أو تجديد الجواز آليا.
5-موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز لمن عمره أقل من 21 عاما، ويجوز التفويض عبر خدمة "أبشر".
6- الدخول على خدمة "أبشر"، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات إصدار الجواز.
7- عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات عند استلام الجواز الجديد، ويجوز التفويض عبر خدمة "أبشر".
وكانت الحكومة السعودية، قد أجرت تعديلات نشرت تفاصيلها في الأول من أغسطس في الجريدة الرسمية، على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدينة والعمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة.
وتضمنت التعديلات على نظام وثائق السفر، "منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية"، متيحا للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافا لما كان معمولا به في السابق.
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