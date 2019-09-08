دونالد بلوم: عدة شعوب تطمح لانتخابات ديمقراطية على غرار تونس

أكد السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم في كلمته خلال افتتاح حفل إحياء ذكرى الاستقلال الأمريكي أهمية التعاون بين أعرق ديمقراطية وهي الولايات المتحدة الأمريكية وأحدث ديمقراطية وهي تونس.

وأشاد بتمشي تونس بعد وفاة الرئيس التونسي الباحي قائد السبسي وأيضا بالمسار الانتخابي وموعد 15 سبتمبر حيث سيمارس التونسي حقه الانتخابي بصفة ديمقراطية وهو ما تطمح له عدة شعوب أخرى.

وأضاف السفير الأمريكي بتونس أن بلاده تعمل رفقة الحكومة التونسية على عدة مشاريع تساعد الاقتصاد التونسي وتعمل أيضا مع مئات المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى وجود تعاون لتوسيع مجالات التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين.

كما تطرق إلى التعاون في المجال الأمني الموجود لأن التحديات مشتركة كما أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يتطلب أساسا الاستقرار الأمني، حسب قوله وجدد مساندة أمريكا لتونس والشراكة بينهما.



