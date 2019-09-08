رابط YALLA SHoot مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز| كورة كول بث مباشر مباراة الزمالك| كورة ستار رابط ماتش الزمالك

يستضيف اليوم ملعب برج العرب بالأسكندرية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الزمالك وبيراميدز فى نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018_2019، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Star، ويسعى الأبيض للحفاظ على لقبه النفضل للسنة الثانية عالتوالى بعدما فاز به العام الماضي على حساب نادى سموحة بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزماك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر.





موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي بطولة كأس مصر.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت مصر والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر، ويمكنكم مشاهدة اللقاء Kora Online، مباراة قوية بين الزمالك وبيراميدز لأول مرة يتواجه الفريقين فى نهائي سيقام على ملعب برج العرب بالأسكندرية، ويقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى وتغطية حيه للمباراة التى ستجمع بين فريقين قدموا بطولة رائعة Yalla Shoot، وستذاع المباراة عبر قناة On Sport HD وNile Sport.





ويسعى المدير الفنى الصربي ميتشو سريدوفيتش لنادى الزمالك والذى تعاقد معه الزمالك خلال الشهر الماضي لتقديم أوراق إعتماده لدى الجماهير البيضاء بالتتويج ببطولة كأس مصر وعلى الجانب الأخر أيضاً يسعى المدير الفنى الفرنسي سباستيان ديسابر الجديد لنادى بيراميدز تقديم أوراق إعتماده ودخول تاريخ كرة القدم المصرية بتحقيق اللقب الأول فى تاريخ النادى.





وحقق نادى بيراميدز إنجاز كبير بالوصول للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على بتروجت بهدفين سجلهم إيريك تراورى وإبراهيم حسن بينما نادى الزمالك صعد للنهائي للمرة الثانية على التوالى بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف أحرزه مصطفي محمد فى الوقت الإضافي بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.





وصعد نادى بيراميدز لنهائي بطولة كأس مصر لأول مرة فى تاريخه ويصعد للنهائي الأول فى تاريخه على مستوى كل البطولات ليكون أمامه فرصة لدخول التاريخ فى حال التتويج باللقب سيكون البطل رقم 13 فى تاريخ الكرة المصرية للبطولة الأعرق والأقدم والتى إنطلقت عام 1921، تابع تغطية حية للمباراة ومشاهدة بجودات متنوعة عبر الفجر الرياضي Koora Live.