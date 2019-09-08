italian zamalkawy.. ث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت kora online

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اليوم في نهائي بطولة كاس مصر لكرة القدم، حيث يلعب كلا الفريقين تلك المواجهة وسط
هدف واحد وهو الفوز فقط، تبدأ المباراة بين الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة
مساءا بملعب برج العرب بطاقم تحكيم أجنبي تكفل بدفع مصاريفه نادي الأهرام، مباراة الزمالك
وبيراميدز بث مباشر كورة اون لاين بجودات مناسبة hd.
مباراة الزمالك
وبيراميدز مباشر كورة لايف، سيكون على المدير الفني الجديد لنادي الزمالك الصربي ميتشو،
تقديم أوراق اعتماد لجماهير القلعة البيضاء اليوم والفوز بأول أختبار حقيقي للفريق
وتحقيق البطولة أمام منافس لن يكون سهل، ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل الذي
بدأ مباراة الفريق السابقة أمام الاتحاد السكندري مع الاعتماد على مصطفي محمد في خط
الهجوم بدلاً من عمر السعيد، يلا شوت الزمالك وبيراميدز في نهائي كاس مصر.
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