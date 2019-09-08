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حملة المهدي جمعة تتبرّأ من معلّقات إشهارية مزعومة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:22 م
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حملة المهدي جمعة تتبرّأ من معلّقات إشهارية مزعومة
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محمد وليد الجموسي
 
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انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي اليوم، صور لمعلقات ولافتات إشهارية نسبت لحملة مهدي جمعة، وفيها إنتقاد واضح لأحد منافسيه في سباق الرئاسية.
في حين نشرت الصفحة الرسمية لحزب البديل التونسي، تكذيبا وتبرّأً من هذه المعلقات، إذ أكد فريق الحملة ''أنه تم الإكتفاء منذ بداية الحملة بتركيز لافتات بعنوان مهدي جمعة مستقبل تونس. وأنه لا علاقة لحملة مهدي جمعة بالصور المنشورة التي يبدو انها غير صحيحة واستعملت فيها تقنية "الفوتوشب''. 

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