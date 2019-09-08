كورة لايف ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA STAR رابط ماتش الزمالك (جول) بن شرقي ON SPORT HD 1

تتجه أنظار متابعي الكرة العربية والمصرية لملعب برج العرب، اليوم الأحد لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018_2019 حيث يسعى نادى الزمالك للتتويج باللقب الثانى له هذا الموسم بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بينما يسعى نادى بيراميدز فى كتابة اسمه فى تاريخ كرة القدم المصرية بتحقيق اللقب الأول له فى تاريخه بالتتويج ببطولة كأس مصر الأعرق والأقدم فى تاريخ كرة القدم المصرية والتى إنطلقت عام 1921.





ونقدم لكم فى موقع الفجر الرياضي متابعة شاملة وتغطية لأحداث مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي بطولة كأس مصر، يلا شوت، مشاهدة المباراة عبر رابط سريع وبجودات متعددة، وسيدخل الزمالك بكل صفقاته الجديدة والتى أبرمها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وأهمها النجوم المغاربة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وأيضاً محمد عواد الذى بحرس عرين الأبيض بخلاف تواجد الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبدالشافي ويمكنك متابعة المباراة عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Star.





موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي بطولة كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت مصر والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر، ويمكنكم مشاهدة اللقاء Kora Goal مباراة قوية بين الزمالك وبيراميدز لأول مرة يتواجه الفريقين فى نهائي سيقام على ملعب برج العرب بالأسكندرية.





وكان طريق الفريقين صعب للوصول للمباراة النهائية فتأهل الزمالك بعدما أقصي فريق الاتحاد السكندرى بهدف أحرزه مصطفي محمد فى الوقت الإضافي بينما نادى بيراميدز تأهل بعد الفوز على بتروجت بهدفين سجلهم إيريك تراورى وإبراهيم حسن وكان الزمالك قد أطاح بمصر المقاصة فى دور ال 8 بينما بيراميدز قد إطاح بحرس الحدود بينما بيراميدز فى دور ال 16 من بطولة كأس مصر كان فاز على النادى الأهلى بهدف دون رد، ويقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع عبر Koora Online.





ويسعى المدير الفنى الصربي ميتشو سريدوفيتش الذى تعاقد معه الزمالك خلال الشهر الماضي للفوز والتتويج بأول بطولة له مع القلعة البيضاء والحفاظ على سيطرة الزمالك على بطولة كأس مصر، بينما يسعى أيضاً المدير الفنى الفرنسي سباستيان ديسابر لنادى بيراميدز للتتويج الأول فى تاريخ الفريق ليدخل التاريخ، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع وجودة متعددة لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي بطولة كأس مصر 2019.