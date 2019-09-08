سهم "الأهلية "يتصدر الأسهم السعودية الأكثر إرتفاعاً اليوم الأحد

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 3.87 نقطة ليقفل عند مستوى 8050.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.1 مليار ريال ، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركات على تراجع.





وكانت أسهم شركات الأهلية هي الأكثر ارتفاعاً اليوم الأحد , وجاء تلاه سهم شركة وباتك, تلاه أسمنت نجران، تلاه سهم الزامل للصناعة، وأخيراً سهم و تراوحت نسب الارتفاع ما بين 6.99% و 9.97% .





فيما كانت أسهم شركات أميانتيت، ودار الأركان, والإنماء, وأسمنت نجران، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، أميانتيت، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.





كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 6.40 نقطة ليقفل عند مستوى 3733.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 117 صفقة.