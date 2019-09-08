كورة لايف NWE مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز YALLA KORA كورة ستار رابط الزمالك ضد بيراميدز رابط اون سبورت FIL GOAL

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية، مباراة من العيار الثقيل، حيث يحل بيراميدز سبورت ضيفا على الزمالك، مساء اليوم الأحد بنهائي كأس مصر، مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز سبورت، عبر موقع الفجر الرياضي والذي يقدم خدمة مميزة للمتابعين في بث حي ومباشر.





موعد مباراة الزمالك وبيراميدز سبورت فى نهائي كأس مصر

سيكون عشاق الساحرة المستديرة، على موعد الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على قناة نايل سبورت الأرضي، وقنوات "تايم سبورت" و قنوات "أون سبورت"، مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز سبورت عبر رابط يلا شوت YALLA SHOOT.





وكان الزمالك بدأ مشواره في بطولة كأس مصر، بالفوز على منية سمنود بهدف دون رد في دور ال32 للبطولة.

ثم الفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في دور الستة عشر، قبل أن يعبر فريق مصر المقاصة بالدور الربع نهائي بهدف نظيف.





ثم واجه الفارس الأبيض نظيره الاتحاد السكندري ويحقق الفوز بهدف دون رد، ينصف نهائي البطولة، كورة ستار KOORA STAR بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز.





فيما افتتح بيراميدز سبورت، مشواره بالبطولة بالفوز على طنطا بنتيجة 3-2 بدور ال32 للبطولة، قبل أن يطيح بالأهلي بنتيجة هدف دون رد بدور الستة عشر، قم الفوز على حرس الحدود بنتيجة هدفين دون رد بدور الربع النهائي، وبنفس النتيجة نجح في عبور بتروجت، بدور النصف النهائي، كورة أونلاين KOORA ONLINE.





ويطمح الزمالك في التتويج باللقب رقم 28 في تاريخه، فيما يدخل بيراميدز اللقاء، ويسعى لتدوين أولى ألقابه في تاريخه بالفوز بلقب كأس مصر.

بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز سبورت، بملعب برج الع

رب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر عبر رابط كورة لايف KOORA LIVE.