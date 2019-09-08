دورة المرسى المفتوحة للتنس: البرازيلي برونو سنت انا يحرز اللقب

فاز البرازيلي "بورنو سانت انا" بلقب دورة المرسى المفتوحة للتنس البالغ قيمة جوائزها 25 الف دولار بعد تغلبه على الالماني لويس وسيلز 7-5 و6-4 اليوم الاحد في الدور النهائي.

وكان الثنائي التونسي (عزيز دوقاز - اسكندر المنصوري) توج امس بلقب الزوجي اثر فوزه في الدور النهائي على الثنائي معز الشرقي (تونس) - توماس سيتودجي (فرنسا) 6-2 و4-6 و10-8.