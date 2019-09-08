شووت II7SRY: مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KOOORAGOAL كورة لايف (شيكابالا جول) FINAL يوتيوب NOW

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية نحو ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، حيث موعد مباراة الزمالك وبيراميدز سبورت بث مباشر وبدون تقطيع، ضمن منافسات نهائي كأس مصر.





ويسعى كلا الفريقين لحصد اللقب، ليكون خير ختام للموسم المنصرم، حيث يرغب الزمالك في التتويج باللقب رقم 28 في تاريخه، في حين أن بيراميدز سبورت يطمح لدخول التاريخ بحصد أول ألقابه في صفحاته.





ونقدم لكن متابعينا عبر موقع الفجر الرياضي، تغطية شاملة لكل أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز يلاشوت بلس YALLA SHOOT PLUS، والتي ستكون أول نهائي يجمع الفريقين في البطولة، والتي ستشهد شراسة على مستوى اللعب خاصة بعد أن تأكد جاهزية عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، والذي يعد أحد القوة الضاربة للفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني.





موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تقام المباراة بين الزمالك وبيراميدز في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات المتحدة، يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر، مشاهدة بث حي ومباشر كورة ستار KOORA STAR.





ومن المقرر أن تذاع المباراة بين الزمالك وبيراميدز سبورت، كورة لايف KOORA LIVE، عبر قنوات "أون سبورت" و "نايل سبورت الأرضي" و "تايم سبورت"





الزمالك كان وصل للدور النهائي بعد أن تفوق على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في نصف النهائي، بينما تواجد بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه بعدما استطاع أن يطيح بفريق بتروجت، بالفوز عليه بهدفين دون رد لنفس الدور.



