المنتخب التونسي يسافر الى فرنسا لملاقاة منتخب كوت ديفوار وديا يوم الثلاثاء بمدينة روون

سافر بعد ظهر اليوم وفد المنتخب الوطني لكرة القدم باتجاه باريس قبل التحول الى مدينة روون الفرنسية وذلك لخوض مباراة دولية ودية مع المنتخب الايفواري يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري بملعب روبار ديوشون انطلاقا من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس .

وتبعد مدينة روون قرابة 130 كلم عن العاصمة الفرنسية باريس .

ويجري المنتخب التونسي خلال إقامته بفرنسا حصة تدريبية وحيدة على ملعب المباراة غدا الاثنين بداية من الساعة الخامسة و النصف بتوقيت تونس .

وكانت عناصر المنتخب التونسي لكرة القدم واصلت صباح اليوم الاحد الاستعداد للمباراة الدولية الودية امام كوت ديفوار بإجراء حصة تدريبية بالملعب الأولمبي بالمنزه بمشاركة كافة اللاعبين باستثناء جيريمي دودزياك الذي تدرب على انفراد بعد ان أحس ببعض الآلام .

وخصص الاطار الفني للمنتخب بقيادة منذر الكبير وعادل السليمي الحصة لتمارين بدنية في بدايتها قبل أن يتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات أجرت تمارين اعتمدت التمرير السريع للكرة والتمركز الدفاعي والهجومي وسرعة إعادة التمركز في الحالات الدفاعية .

وكان المنتخب التونسي لكرة القدم فاز مساء الجمعة الفارط بملعب رادس على نظيره الموريتاني وديا بنتيجة 1-صفر .