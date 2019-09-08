اقرار برنامج عاجل للعناية بالوضع البيئي بالمؤسسات التربوية

مثلت متابعة الاجراءات الخاصة بالعناية بالوضع البيئي بالمؤسسات التربوية، في اطار الاستعداد للعودة المدرسية، موضوع جلسة عمل جرت اليوم الثلاثاء، بإشراف كل من وزير التربية حاتم بن سالم ووزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي.

وأفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة، وفق بلاغ لوزارة التربية، انه تقرر وضع برنامج عاجل للعناية بالوضع البيئي بالمؤسسات التربوية تحت عنوان "من أجل محيط مدرسي نظيف" ويمتد تنفيذه من 7 الى 14 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية وخاصة وزارتا التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبلديات والمنظمات الوطنية والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وتم تكوين لجنة قيادة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع جميع الاطراف قصد إنجاح التدخلات المبرمجة، وفق الهمامي.

ومن جهته، أشار وزير التربية إلى وجود بعض الإخلالات في الوقت الحالي ببعض المدارس، مشددا على أهمية تظافر الجهود لرفعها قبل حلول العودة المدرسية.

وأبرز ضرورة ازالة الفضلات والأوساخ التي تتواجد أحيانا بمحيط المؤسسات التربوية، ورفع الاثاث الذي زال الانتفاع به والمتراكم في الساحات، داعيا البلديات الى الانصهار ومعاضدة هذه المجهودات الوطنية.

وذكّر وزير التربية بنتائج التعاون بين الوزارتين والجماعات المحلية من خلال تفعيل لجان جهوية تكفلت بمتابعة تنفيذ التدخلات المستوجبة للعناية بالبيئة بالمؤسسات التربوية ومحيطها.