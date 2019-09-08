بالأرقام.. كل ما قدمه عبد الله السعيد أمام الزمالك قبل نهائي كأس مصر

تنطلق بعد قليل المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في قمة نارية ضمن المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، والتي ستقام على أرضية ملعب "برج العرب" بالإسكندرية وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

ويبحث نادي الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو عن التتويج بلقب بطولة كأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، وذلك بعد تأهله للنهائي على حساب فريق الاتحاد السكندري بالفوز عليه 1-0، أما فريق بيراميدز يتطلع لدخول التاريخ وتسجيل اسمه ضمن أبطال البطولة المحلية حيث تأهل للنهائي عىل حساب فريق بتروجيت بالفوز عليه 2-0.

ويعتمد بيراميدز على كوكبة من النجوم السوبر في مباراته الهامة ضد الزمالك مساء اليوم في نهائي كأس مصر، والذي يعقد عليهم آمالا عريضة للفوز على الفارس الأبيض وقيادة الفريق للتتويج بأول بطولة في تاريخه، ومن هؤلاء اللاعبين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عبد الله السعيد صاحب الإمكانيات الفنية والبدنية العالية والخبرات الكبيرة.

ماذا يفعل "السعيد" ضد الزمالك؟

عبد الله السعيد خلال مشواره الكروي تقابل مع الزمالك في 23 مباراة سابقة مع 3 أندية (الأهلي – الإسماعيلي – بيراميدز)، فازت الأندية التي لعب لها في 12 مباراة، مقابل 8 إنتصارات للزمالك، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات.

وجاءت مواجهات عبد الله السعيد ضد الزمالك في 4 بطولات:

- 19 مباراة بالدوري المصري الممتاز

- 4 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا

- مباراتين بكأس مصر

- مباراتين بالسوبر المصري.

أول مباراة لـ"السعيد" ضد الزمالك كانت بقميص الاسماعيلي في الدوري الممتاز وتحديدًا يوم 5 مايو 2004، وخسر الدراويش 2-1 ولعب "السعيد" 9 دقائق فقط، بينما آخر مباراة له أمام الأبيض كانت مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني من الدوري الموسم الماضي وانتهت بالتعادل 3-3 وصنع هدفًا لفريقه.

نجح عبد السعيد خلال مواجهاته السابقة ضد الزمالك في تسجيل 6 أهداف بواقع (4 أهداف بقميص الأهلي – هدفين بقميص الإسماعيلي)، ولم يسجل أي أهداف في شباك الفارس الأبيض بقميص بيراميدز، بينما ساهم في صناعة 4 أهداف ضد أبناء ميت عقبة منهم 2 مع بيراميدز، و2 مع الأهلي.