نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 8/9/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 8/9/2019.





قام الاتحاد العام للغرف التجارية بتوقيع بروتكول تعاون مع شركة "دلتا للتأمين"، لإصدار وثيقة لتغطى الحوادث لجميع التجار والعاملين وموظفي الغرف وأسرهم.





أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عدم الحاجة لإستيراد الأرز خلال العام الحال وذلك لأن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي حتى منتصف فبراير المقبل.





أعلنت الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة عن إضافة مادة جديدة تحمل رقم 28 مكرر إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) لسنة 2019.





يواصل هايبر ماركت اولاد رجب تقديم العديد من العروض والخصومات والتخفيضات على كافة المنتجات.





تنتشر فروع هايبر ماركت كافور في كافة محافظات الجمهورية وخاصة في محافظتى القاهرة والجيزة.





أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات وسط مبيعات عربية وأجنبية.





بعد سيطرة التكنولوجيا علي كل مفاهيم العصر، ودخلت في كل معاملاتنا اليومية ، وأصبحت جزء لايتجزأ من حياتنا ، فيعني ذلك أنه قد حان الوقت للتحول من عصور البيروقراطية والنمط البطيء الي عصور الديجيتال.





أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن نجاح إتمام صفقة بيع 69.1 مليون سهم من شركة ابن سينا فارما "ISPH.CA"، مما يمثل 8.4% من أسهم الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية.





قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"، لجلسة ٥ أكتوبر المقبل.





يعتبر الكارت الذكى او ما يعرف بـ"كارت الفلاح" هو أخر الخدمات التى تقدمها الدولة للفلاح الذي توليه أهمية كبرى خلال الفترة الحالية، وذلك تمهيدًا لتنفيذه على محافظتي الغربية وبورسعيد، باعتبارهما نموذجًا لما سيتم تطبيقه على مستوى الجمهورية.





تنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد، مؤتمرا تحت عنوان "المناقشات الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة" ضمن فعاليات التمكين الاقتصادي للمرأة ​غدا الاثنين.





قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى ثانى أيام جولته التفقدية بمحافظات الصعيد، بزيارة محافظة أسيوط، برفقة اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، وقيادات الوزارة، حيث بدأ جولته بتفقد محطة مياه الوليدية، التى تم تنفيذها، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه.





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تسعى لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذى يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة.





شارك المهندس مجدي غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية كرئيسا للوفد الصناعي المصري في الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية.



