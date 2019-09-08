ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم برشلونة يفاجئ سيرجيو راموس بتصريح من العيار الثقيل

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:54 م
Advertisements
نجم برشلونة يفاجئ سيرجيو راموس بتصريح من العيار الثقيل
سيرجيو راموس
Advertisements
طباعة
محمد علي
 
Advertisements

يلعب ضده في مباريات الكلاسيكو، ربما تظهر تدخلات عنيفة أو مشاجرات بينهما على أرضية الملعب بحكم عصيبة الملاعب والأجواء المشحونة، ولكن يبقى التقدير والإحترام هو كل ما يكنه سيرجيو بوسكيتس لزميله وقائده في المنتخب الإسباني، سيرجيو راموس.

 

اللاعب الذي كان فرد في الجيل الذهبي في كتالونيا، أكد على كون الجميع يحترم سيرجيو راموس، ويعلم أنه واحد من أفضل المدافعين عبر تاريخ اللعبة، وخاصة في ظل البطولات الكبيرة التي حققها راموس مع منتخب بلاده ومع ناديه ريال مدريد على مدار أكثر من 15 سنة ماضية.

 

بوسكيتس، تحدث لوسائل الإعلام حول وجهة نظره فيما يقدمه زميله سيرجيو رامسو قائلًا: "راموس شخص يلعب بشراسة وقتالية سواء كان ذلك مع ناديه أو المنتخب، هذه هي طبيعته وطريقة لعبه، لقد كان وسيبقى أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنه لشرف لنا أن نلعب معه طول هذه السنوات".

 

وأشار لاعب برشلونة إلى ضرورة أن يحصل راموس على التقدير والإحترام الذي يستحقه بكل تأكيد، خاصة بعدما تمكن من قيادة منتخب بلاده إلى تحقيق إنجازات كبيرة في السنوت الماضية.

 

يذكر أن سيرجيو راموس كان قد سجل هدف في مباراة إسبانيا الأخيرة ليصل بذلك إلى هدفه الدولي رقم 21 رفقة منتخب اللاروخا، ويصبح على بعد هدف واحد فقط من الوصول لإنجاز اللاعب الأرجنتيني دانييل ألبرتو باساريلا كأكثر مدافع تسجيلا للأهداف مع منتخب بلاده.

 

وتنتظر راموس عدة أمور هامة في مباراة إسبانيا وجزر الفارو المقبلة، والتي يأتي على رأسها وصوله للمباراة الـ167 في مسيرته مع منتخب إسبانيا، ليصبح على بعد 17 مباراة فقط من كسر رقم عميد لاعبي العالم أحمد حسن بـــــ 184 مباراة.

Advertisements
طباعة
المزيد عن: سيرجيو راموس ريال مدريد رياضة راموس بوسكيتس الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
سويسرا
-
x
18:00
-
جبل طارق
فنلندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
النرويج
أسبانيا
-
x
20:45
-
جزر فاروه
نهائي كأس مصر
الزمالك
-
x
20:00
-
بيراميدز