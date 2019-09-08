الورقة التي لا يمكن لزيدان الاستغناء عنها في ريال مدريد

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على واحد من اللاعبين المميزين في ريال مدريد وهو البرازيلي كاسيميرو والذي توج تحت قيادة زيدان بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا على التوالي.

وذكرت صحيفة ماركا في تقرير لها اليوم: "كاسيميرو و بصمة أكثر من كروس و مودريتش ، كاسيميرو هو قطعة وعنصر أساسي في خط وسط ميدان ريال مدريد، يعلم زيدان بأنه كلما أحتاج لكاسيميرو فإنه يمكنه الإعتماد عليه كما يعلم تيتي مدرب المنتخب ذلك، يعطي كاسيميرو التوازن لخط الوسط كما أنه يستطيع إحداث الفارق ضد المنافسين".

وتابعت: "في المباراة الودية الأخيرة تمكن كاسيميرو من تسجيل هدف ضد المنتخب الكولومبي ليكون أول هدف له رفقة المنتخب بعد بطولة كوبا أمريكا ، تمكن كاسيميرو من تسجيل أول هدف له مع الفريق هذا الموسم ضد روما في مباراة ودية أيضا".

وأضافت: "يقال القليل في حق كاسيميرو و عن تحركاته ، بالإضافة إلى ذلك لا يجب أن ننسى أهدافه الرائعة على سبيل المثال هدفه ضد نابولي في دوري الأبطال أو هدفه ضد إشبيلية الموسم الماضي".

وواصلت: "منذ أن تم تصعيده إلى الفريق الأول و دون احتساب الموسم الذي لعب فيه لصالح بورتو ، لعب كاسيميرو 197 مباراة مع ريال مدريد وأحرز 18 هدفًا متفوقا بذلك على مودريتش بهدف واحد و أربع عن كروس ، هناك اختلاف واحد هو الثنائي كروس و مودريتش قد لعبوا موسم واحد اكثر من كاسيميرو".

واستكمل: "يقترب كاسيميرو من 200 مباراة رفقة النادي الأبيض ، بينما لعب كروس 236 مباراة اما مودريتش فقد لعب 305 مباراة مما يدل على أن أرقام البرازيلي أفضل من الثنائي ، تمكن كاسيميرو من تسجيل 4 أهداف رسمية في موسم 2019 بينما أحرز مودريتش ثلاث أهداف وكروس هدفين".

وذكرت ماركا: "كاسيميرو الأهم في تشكيلة زيدان، أهمية كاسيميرو في ريال مدريد أصبحت واضحة منذ عودته في عام 2015، حيث يشكل اللاعب المحوري في خط الوسط اللاعب الأكثر أهمية في تشكيلة زيدان، وأصبح لا يُستغنى عنه في تشكيلة الفرنسي، بل تزداد أهميته بعد قفل سوق الانتقالات وبدون تعزيز في الوسط".

وتابعت: "لقد أصبح أي غياب لـ كاسيميرو بالنسبة لـ زيدان يشكل معضلة كبيرة وصداع للفرنسي، حيث أن زيدان والنادي نفسه لا يتخيلون حدوث أي غياب طويل للبرازيلي، الأمر الذي يترك الفريق بدون عامود خط وسطه الفقري، والقطعة الاساسية في توازن تشكيلة ريال مدريد".

وواصلت: "مع وجود حلول ضئيلة في تشكيلة زيدان، لا يعتبر كاسيميرو لاعباً أساسيا من أجل جودته وحسب، لكن بسبب عدم توفر البديل في مركزه، وبعدم التعاقد مع بوغبا الضمان الرئيسي بالنسبة لزيزو والذي كان من الممكن أن يشكل قوة ضاربة ومع بيع يورنتي البديل ودون التوقيع مع معوض أضحت هذه المشكلة".