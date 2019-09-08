"قاضي اقتحام الحدود" يكشف كذب محمد علي في واقعة "استراحة المعمورة" (صورة)

كشف المستشار خالد محجوب رئيس محكمة الاستئناف والمعروف إعلاميًا بـ"قاضي مفجر قضية اقتحام الحدود"، عن بعض أكاذيب الممثل محمد علي فيما يخص استراحة المعمورة.

وأكد "محجوب" على حسابه الخاص علي "فيسبوك" إن استراحة المعمورة المملوكة للدولة ولمؤسسة الرئاسة تم هدمها قبل عام ٢٠١١، ولم يتم الهدم مؤخرًا -كما ادعى الكاذب محمد علي.









وأشار رئيس محكمة الاستئناف أن ما ذكره من هدم لاستراحة المعمورة الذي تم قبل عام ٢٠١١ تم رصده خلال توليه أمين عام لجنة جرد القصور الرئاسية والتي أودعت تقريرها عام ٢٠١٢.

شهادة للتاريخ

وكتب المستشار خالد محجوب علي حسابه الخاص علي "فيسبوك" قائلًا: "شهادة للتاريخ، استراحة المعمورة المملوكة للدولة ولمؤسسة الرئاسة تم هدمها قبل عام ٢٠١١، ولم يتم هدمها فى هذا العهد كما يدعى الكاذبون".

وتابع: "هذا مارصدته مع زملائي من خلال عملى وبصفتى أمين عام لجنه جرد القصور الرئاسية وعضو فى هذه اللجنة التى أنهت عملها وأودعت تقريرها عام ٢٠١٢، حفظوا على مصر يا مصريين".





البر التاني

في تصريحات سابقة قال محمد علي أنه دخل التمثيل منذ أكثر من 4 سنوات وشارك فى فيلمى (المعدية) و(القشاش)، إضافة إلى الجزء الثانى من مسلسل شارع عبد العزيز، وكان بإمكانى أن أنتج لنفسى خلال هذه السنوات، إلا أننى اتخذت قرار الإنتاج بسبب طموحى فى عمل فيلم هادف يخرج بشكل جديد على السينما المصرية، وسألت نفسى ما الذى من الممكن إضافته، واستغرقت فى البحث عن فيلم يتوافر فيه المواصفات التى أريدها إلى أن وجدت "البر الثانى" من ضمن عدة سيناريوهات قرأتها".

وأضاف: "انتجت لنفسي فيلم "البر الثاني" بتكلفة قدرها 6 ملايين و700 ألف جنيه"، وذكر في تصريحات صحفية أثناء تحدثه عن الفيلم بعدما شن الجمهور حملة عليه خلال مشاركته فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة، قائلاً:" وافقت على الميزانية وطلبت منه التعامل معى كممثل فقط" - يقصد مخرج الفيلم- وهو الفيلم الذى تعرض لخسائر، وسقط سقوطا مدويا ليقول " محمد على باعترافه نصا:" خرجت من تجربة إنتاج فيلم "البر الثاني" خاسرًا مبلغا ضخما كان حصيلة تعب سنوات عمري، ولكننى قررت بعدها إغلاق ملف الإنتاج تمامًا والتفرغ للتمثيل".









كما لعب " على" عدة أدوار صغيرة في أعمال مثل مسلسل "صفحات شبابية" مع المنتج الراحل إسماعيل كتكت ومسلسل "السيدة الأولى" والجزء الثانى من مسلسل "شارع عبدالعزيز"، وأيضًا فيلم "المعدية" الذى شاركت فى إنتاجه، ولكن بدون أن يعلم الممثلون المشاركون فى العمل، وخرجت خاسرًا من هذه التجربة حوالى مليون جنيه وفق تصريحات له.

صدمة الأب

والد محمد علي، الكابتن علي عبد الخالق، ظهر مؤخرا على إحدى الشاشات الخاصة ودخل في نوبة بكاء بسبب ابنه قائلاً: "مصدوم ومدمر من محمد لأن القوات المسلحة حياتي وخيرهم عليا أنا وأولادي، التحول اللي حصل من محمد علي ضد الجيش .. أشرف مؤسسة في الدولة، وبناخد فلوسنا على مراحل لما نبدأ شغل مع الجيش وممكن يديك مقدمة لو في مشروع".

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وتابع قائلا: "ملناش فلوس عند الجيش، هما اللي ليهم عندنا"، وأضاف أن ابنه محمد علي يمتلك سيارات فارهة بقيمة 40 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الجيش حماية لرجال أعمال كثيرين من الشبهات، وأنه كان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.







