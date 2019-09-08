بوثيقة قيمتها 100 ألف جنيه.. التامين علي تجار مصر ضد الحوادث

قام الاتحاد العام للغرف التجارية بتوقيع بروتكول تعاون مع شركة "دلتا للتأمين"، لإصدار وثيقة لتغطى الحوادث لجميع التجار والعاملين وموظفي الغرف وأسرهم، على أن يتم سداد مبلغ 60 جنيهًا بدون كشف طبي، وتصل قيمة الوثيقة إلى 100 ألف جنيه تصرف في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم الناجم عن حادث، ويختلف ما يتم صرفه علي حسب نسبة العجز الجزئى، وصرف 5 ألاف جنيه مصاريف طبية بعد الحادث، صرف 3 ألاف جنيه قيمة أجهزة تعويضية ومثلهم فى حالة كان هناك مصاريف جنازة ناتجة عن الحادث.





وقع على البروتكول إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والبروتوكول يأتي على غرار بروتوكول التعاون بين غرفة القاهرة وشركة مصر للتأمين على الحياة الذي تم توقيعه مطلع العام الجاري 2019.





وتغطي وثيقة التأمين أخطار الحريق والصاعقة وانفجار مواسير مياه وطفح الخزانات، واصطدام المركبات، والسطو وسقوط الطائرات أو أشياء منها -الشغب والإضطرابات الأهلية والعمالية.





المستندات المطلوبة لوثيقة التأمين:

صورة الرقم القومي

صورة من السجل التجاري

صورة من إيصال السداد





التأمين على تجارة غرفة القاهرة التجارية:

وفى مايو الماضى وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مشترك مع شركة الدلتا للتأمين؛ بهدف إنشاء وثيقة تأمين على ممتلكات وحياة التجار من منتسبيها .





وأوضح المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية إن الوثيقة تنص على دفع التاجر 60 جنيها سنويًا لحماية الممتلكات المتمثلة في المتجر والبضائع والنقدية الموجودة به ضد أخطار (الحريق والصاعقة – الانفجار لمواسير المياه وطفح الخزانات – اصطدام المركبات – السطو – سقوط الطائرات – الشغب والاضطرابات – الاضطرابات الأهلية و العمالية) .





وقيمة الوثيقة 100 ألف جنيه تصرف في حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم الناتجة عن الحوادث وصرف نسبة من مبلغ الـ”100″ ألف جنيه في حالة العجز الجزئي المستديم حسب نسبة العجز وصرف مبلغ 5 آلاف جنيه مصاريف طبية ناتجة عن الحادث، وصرف مبلغ 3 آلاف جنيه قيمة أجهزة تعويضية ناتجة عن الحادث، وصرف مبلغ 3 آلاف جنيه مصاريف الجنازة الناتجة عن الحادث .



