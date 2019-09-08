ريال مدريد يحدد موعد الإنقضاض على مبابي

أكدت العديد من التقارير الصحفية العالمية، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد الإسباني يواصل التخطيط من أجل عقد مزيد من الصفقات التدعيمية للفريق، لتعزيزه صفوفه وبناء تشكيلة قوية تنافس على جميع البطولات في الموسم الحالي والمواسم المقبلة.





وأشارت تقارير إسبانية إلى أن ريال مدريد قد وضع خطة محكمة للتعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يحلم فلورنتينو بيريز رئيس الريال لضم اللاعب صاحب الـ20 عاما خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وفي السياق ذاته فإن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أكد أنه لن يتنازل عن ضم كيليان مبابي من أجل استكمال تشكيلته النارية، بل أنه قد وضعه على رأس قائمة أولوياته.



