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ريال مدريد يحدد موعد الإنقضاض على مبابي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:35 م
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ريال مدريد يحدد موعد الإنقضاض على مبابي
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عمر عبدالعزيز
 
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أكدت العديد من التقارير الصحفية العالمية، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد الإسباني يواصل التخطيط من أجل عقد مزيد من الصفقات التدعيمية للفريق، لتعزيزه صفوفه وبناء تشكيلة قوية تنافس على جميع البطولات في الموسم الحالي والمواسم المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن ريال مدريد قد وضع خطة محكمة للتعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يحلم فلورنتينو بيريز رئيس الريال لضم اللاعب صاحب الـ20 عاما خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وفي السياق ذاته فإن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أكد أنه لن يتنازل عن ضم كيليان مبابي من أجل استكمال تشكيلته النارية، بل أنه قد وضعه على رأس قائمة أولوياته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نادي ريال مدريد سيهجم بكل مالديه للتوقيع مع نجم باريس كيليان مبابي في الصيف المُقبل. اللوس بلانكوس سيحوّل أنظاره الى النجم الفرنسي صاحب الـ20 عام بعد عدم توقيعهم مع نيمار في الصيف الذي مضى.

ونجح الفرنسي زيدان بالفعل في إقناع مبابي بالإنضمام إلى ريال مدريد، ولكن تبقى عملية ضمه صعبة للغاية وقد تستغرق أشهر طويلة من المفاوضات من أجل إقناع إدارة باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدماته.

ومن جهتها تحلم جماهير ريال مدريد بقدوم الفرنسي مبابي، لدرجة أنها هتفت بإسمه خلال إحتفالية تقديم النجم البلجيكي إيدين هازارد، مطالبين رئيس النادي فلورنتينيو بيريز بالتحرك من أجل ضمه إلى صفوف الفريق.

ومن الجدير بالرك أن صحيفة "ميرور" قد ألمحت إلى تطلعات الشاب مبابي المستقبلية التي ستساهم بشكل كبير في حسم وجهته المقبلة، وأضافت أن النجم الشاب يضع نصب عينيه التتويج بالكرة الذهبية والتربع على عرش أفضل لاعبي العالم بعد انتهاء حقبة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتليونيل ميسي، وهو الحلم الذي يصعب تحقيقه من بوابة باريس سان جيرمان
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