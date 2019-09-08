عاجل.. إصابة محمد الشناوي في مران الأهلي
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:44 م
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علي نبوي
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تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة بكدمة في الكتبف خلال المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
واضطر الشناوي إلى الخروج من الملعب، ولم يتمكن من استكمال المران الذي يقوده السويسري رينيه فايلر.
وأكمل الشناوي المران داخل صالة الجيمانزيوم خوفًا من تفاقم الإصابة التي تعرض لها.
وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد قرر إجراء تقسيمة "تراي ماتش" في مران الفريق الأحمر اليوم لتجربة بعض الامور الفنية والخططية ، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، مشددًا على أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من التقسيمة التي سيتم إجراؤها بين لاعبي الفريق في مران اليوم.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة يوم 11 سبتمبر الجاري في طريقها إلى غينيا الاستوائية طبقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت يوم 14 من الشهر ذاته.
يذكر أن الأهلي قد صعد لهذا الدور عقب تخطيه فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي للبطولة بالفوز بنتيجة 13- صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
واضطر الشناوي إلى الخروج من الملعب، ولم يتمكن من استكمال المران الذي يقوده السويسري رينيه فايلر.
وأكمل الشناوي المران داخل صالة الجيمانزيوم خوفًا من تفاقم الإصابة التي تعرض لها.
وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد قرر إجراء تقسيمة "تراي ماتش" في مران الفريق الأحمر اليوم لتجربة بعض الامور الفنية والخططية ، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، مشددًا على أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من التقسيمة التي سيتم إجراؤها بين لاعبي الفريق في مران اليوم.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة يوم 11 سبتمبر الجاري في طريقها إلى غينيا الاستوائية طبقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت يوم 14 من الشهر ذاته.
يذكر أن الأهلي قد صعد لهذا الدور عقب تخطيه فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي للبطولة بالفوز بنتيجة 13- صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ويعد الشناوي الحارس الأساسي للنادي الأهلي في أخر موسمين، وقدم الحارس مستوى أكثر من رائع مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 على الرغم من الخروج المبكر للفراعنة من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.
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