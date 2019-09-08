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رئيس برشلونة يراوغ الجماهير بشأن صفقة نيمار

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:30 م
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رئيس برشلونة يراوغ الجماهير بشأن صفقة نيمار
نيمار
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محمد علي
 
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كشتف تقارير صحفية إسبانية، تصريحات على لسان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، ردًا على صفقة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.


وقال بارتوميو بخصوص صفقة نيمار دا سيلفا، وإمكانية إنتقاله إلى نادي برشلونة في الشتاء القادم: "لا يمكن بأن توقع مع لاعب بحجم نيمار دا سيلفا في الشتاء المقبل، الأمر يعد مستحيل، هذه الصفقات من الصعب أن تحدث في ميركاتو الشتاء، نحتاج إلى وقت طويل للتفاوض، وهذا غير متوفر في ميركاتو يناير".

وأشار بارتوميو، بأن إدارة باريس سان جيرمان يريد مبلغ خيالي للتنازل عن خدمات نيمار دا سيلفا، ولكن إدارة برشلونة ترى بأن مازال هناك فرصة للتفاوض حول ذلك خلال ميركاتو الصيف المقبل.

وتحدث رئيس النادي الكتالوني عن هذا الأمر قائلًا: "يجب أن يعلم الجميع، أن نيمار ليس ضمن خططنا في يناير، إنه لاعب في باريس سان جيرمان الآن، ولا يمكننا التكهن بما سيحدث في المستيقبل، ولكن في النهاية يجب علينا إحترام كون اللاعب الآن في فريق آخر، ولا يمكننا الحديث عنه".

ونفى بارتوميو، بأن يكون ليونيل ميسي يتدخل في عمل الجهاز الفني أو مجلس الإدارة، أو لجان التعاقدات، مشددًا على كون برشلونة نادي عريق، ولديه تقاليد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بأن يكون هناك شخص واحد يهيمن على هذه المؤسسة الكبيرة

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