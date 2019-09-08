كيف تقضي إجازتك في الإسكندرية بـ 150 جنيهًا فقط؟

- قطار بـ 26 جنيه



- الذهاب إلى الشواطئ





ويتواجد في الإسكندرية، 59 شاطئ، منها 9 شواطئ مجانية و16 شاطيئا سياحيا، و21 شاطئا مميزا، و23 بنظام الخدمة لمن يطلبها، وهنا سنركز على الشواطئ المجانية أو المميزة.



أولا "المجانية":



وهى مجانية تماما مـن حيث دخول الشاطىء والاستمتاع بالرمال والمياه وكافة الخدمات ويسمح للمصطاف بدخوله بالشمسية والكرسى الخاص به أو بدونه، وفى حالة رغبته فى تأجير شمسية يكون سعرها 3 جنيهات للشمسية، وجنيه واحد للكرسى، وجنيه واحد للترابيزة.



ووفقا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تفتح 8 شواطئ أبوابها لإستقبال المواطنين مجانا، وهي "المندرة، السرايا، ميامي، جليم، الأنفوشي، شهر العسل، الهانوفيل، المكس".



ثانيًا "المميزة":



عددها 21 شاطئا ممــيز، ويصل رسـم دخـول الفرد إلى 10 جنيهات و1 جنيه غرقى و1 جنيه دورة مياه طوال اليوم مع الإسـتمتاع بشمسية وكرسى وترابيـزة وإستخدام كافـــة المرافـــق والخـــدمات شاملة ضريبة القيمة المضافة.



ووفقًا للإدارة فإن الشواطئ المميزة هي: "المندرة 2، العصافره شرق، ميامى المميز، سيدى بشر1، سيدى بشر 2، أبو هيف المميز الشرقي، أبو هيف المميز الغربي، السلسلة، القويرى، بليس 1، بليس 2، رأس التين، الهانوفيل الغربي، البيطاش 1، البيطاش 2، الهانوفيل شرق، الهانوفيل 2، أبوتلات 1، أبو تلات 2"، فضلا عن 3 شواطىء سياحية هي" المندرة 1، البوريفاج، ستانلي".



- الغداء



فور خروجك من البحر، ستتفاجئ بعشرات المطاعم ما بين شعبية وغيرها على طريق كورنيش البحر، وإذا كنت تبحث عن أكلة سمك، فما عليك سوى ركوب السيارة الميكروباص المتجهة إلى منطقة المنشية أو بحري أو حتى الوصول غربا الى منطقة المكس للحصول على وجبه لا تتعدى الـ 50 جنيه.



- حدائق ومنتزهات



من خلال الميكروباص أيضًا على طريق كورنيش البحر، يمكنك الذهاب إلى 4 حدائق مختلفة يجمع أغلبها بين المناظر الطبيعية والتاريخ وهي"حديثة الحيوان، حدائق قصر المنتزه الملكية، أنطونيادس، النزهة"، وأشهر هذه الحادئق هي "المنتزة"، وتقع على مساحة 370 فدان لتستمتع بالطبيعة والتاريخ، ويبلغ رسم دخولها للفرد 25 جنيهًا.



أما إذا كنت تريد الذهاب إلى الحدائق الأخرى، فيبلغ سعر دخول حديقة الحيوان 5 جنيهات، وحديقة انطونيادس 5 جنيهات، هذا بالإضافة الى الحدائق العامة المجانية المتواجدة في مناطق مختلفة من الإسكندرية، والتي يمكنك إلتقاط الصور التذكارية بها.



- العودة



يمكنك العودة مجددا الى القاهرة، من خلال ركوب سيارة "ميكروباص" إلى سيدي جابر، لإستفلال القطار رقم 928، ليخرج 6.00 مساء من الإسكندرية، ويصل 8.30 مساءًا إلى القاهرة، وتكون تكلفة تذكرته 46 جنيه للدرجة الثانية.

تعد محافظة الإسكندرية واجهة لكثير من المواطنين داخل مصر لقضاء وقت ممتع بها خاصة في موسم الصيف والأعياد، وذلك تخفيفا على أنفسهم في ظل الضغوطات التي يعانون منها، لتكون هي المنفس لمن يبحثون عن الإستجمام والراحة على ضفاف شواطئها الممتدة من أبوقير شرقًا وحتى بوابات الساحل الشمالي غربًا، بالإضافة الى معالمها التاريخية السياحية.وتماشيًا مع خطة التطوير التي تقوم بها بوابة "الفجر" لمتابعيها الكرام، ننشر لكم في هذا التقرير كيفية قضاء عطلة نهاية الإسبوع، في محافظة الإسكندرية بمبلغ 200 جنيه فقط.. فتابعونا.من مبنى الركاب الرئيسي بمحطة مصر بالقاهرة، يتحرك القطار رقم 911 متجهًا إلى مجافظة الإسكندرية، في الـ 10:00 صباحًا ليصل الإسكندرية في 12.50 ظهرًا، ويبلغ سعر تذكرة الدرجة الثانية مكيف به 26 جنية، لتكون محطة وصولك "سيدي جابر" لبدء يوم ممتع للوصول إلى شواطئ عروس البحر.مجرد خروجك من محطة قطار سيدي جابر ما عليك إلا السير باتجاه شارع المشير أحمد إسماعيل لمدة 5 دقائق لتجد نفسك على كورنيش البحر، ثم إستقلال سيارة ميكروباص لتختار أي من الشواطئ المتواجدة على طول كورنيش البحر.