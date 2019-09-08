دار الإفتاء توضح حكم إعطاء الدروس الخصوصية

وجه شخص تساؤل لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "ما الحكم في الدروس الخصوصية، بعض الناس يطلبون منى أن أعطيها لأبنائهم وأنا أرفض لأنى لا استحلها".





وعقب الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته دار الإفتاء للإجابة عن أسئلة المتابعين، اليوم الأحد، قائلًا: إنه "إذا كان الأولاد في حاجة إلى دروس خصوصية وأولياء الأمور يطلبون منك فلا مانع من إعطائهم ولكن يجب أن تؤدي عملك بأمانة وإخلاص ولا يكون هناك استغلال أو محابة لبعض الطلاب ولا تمييز في المعاملة بين من يأخذ معك دروس دون غيرهم ولا تبذلي مجهود مما يؤثر على عملك في المدرسة".





وفي رده على تساؤل أخر حول حكم القروض المخصصة من الدولة للمشروعات الصغيرة، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء أجازوا هذه القروض حال كونها لمشروعات استثمارية.





وأجاب عن تساؤل أخر، لشخص قال خلاله، إنه دائمًا ما يجد بطريقه اموال فما حكمها، ليرد:" أنه لو كانت الأموال قليلة فلن يبحث عنها صاحبها، ولكن لو كانت الاموال كبيرة عليه أن يبلغ عنها ويحتفظ بها لحين أن يسأل عنها صاحبها، ولو كانت الأموال قليلة أو كثيرة يجوز التصدق بها لكن لو سأل عنها صاحبها ولو بعد فترة فيكون ملزم بردها".





وردًا على تساؤل ورد للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لسيدة تدعي سامية حول ما إذا كان الميت يشعر بأقاربه عند زيارتهم له في قبره وحديثهم معه، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك حديث عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال فيه إن المسلمين عندما يمروا بالمقابر يلقوا السلام على أهلها، وهم يسمعونا ويردوا علينا السلام دون أن نسمعهم، وعلينا أن نحترم المقابر ونخفض الصوت ولا نفتعل المنازعات بالقرب من المقابر.



