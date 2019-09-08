جامعة الإسكندرية تناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.. تعرف على التفاصيل



وشدد "الكردي" على ضرورة الإنتهاء من إعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب أول الأسبوع القادم، وتجهيز أماكن المحاضرات والمعامل والقاعات والوورش والمكتبات، ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية بالكليات والإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية.



مديونيات الطلاب



وفي ضوء الاجتماع، ناقش رئيس الجامعة الآلية الجديدة التي تم وضعها لضبط مديونيات الطلاب السابقة، والمنظومة الجديدة التى سيتم تفعيلها مع بداية الدراسة للمتابعة المستمرة من خلال نظام معلومات الجامعة، حيث أكد رئيس الجامعة على وكلاء الكليات ضرورة تحديد المديونيات السابقة المستحقة على الطلاب حتى بداية العام الدراسى 2019-2020 والإلتزام باستخراج جميع حوافظ الرسوم الجديدة من نظام معلومات الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب بجميع كليات الجامعة.



العام الدراسي الجامعي



وأعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن هناك استعدادات خاصة للعام الدراسي الجديد، وأنه يتم تجهيز المنشآت التعليمية والرياضية والمدرجات والمدن الجامعية على أعلى مستوى منذ نهاية العام الدراسي الماضي.



ولفت في تصريح صحفي إلى أن هذا العام ستطبق جامعة الإسكندرية نظام الساعات المعتمدة في المناهج كأول جامعة مصرية، مشيرًا إلى أنه نظام عالمي، يوفر من خلاله فرص متميزة للطلاب والتبادل الطلاب مع كبرى الجامعات العالمية.



خطة تطوير



وأضاف أنه من ضمن خطة تطوير الجامعة، إعادة بناء مبنى الكيمياء التابع لكلية العلوم في طريق الحرية، عقب تهالكه، وأنه سيتم بناء آخر من جديد بطراز مختلف، كما سيتم تطوير مركز المكفوفين، وتحويله لمركز ملائم لذوي الاحتياجات الخاصة وخدمة ذوي الإعاقة السمعية والبصرية.



وأتبع أنه سيتم تطوير كليتي رياض الأطفال والتربية النوعية بعد تهالك مبانيها ومبنى طب المواساه والانتهاء من تطوير مبنى كلية الفنون الجميلة.



وتحدث أن ابرز خطة تطوير هذا العام هو إنشاء كلية البيانات والحاسبات التي تعكس الاتجاه العام للدولة بضرورة الاهتمام بالبيانات، والتي بدأت بتحليل بيانات الحملة القومية 100 مليون صحة، وبيانات وزارة التموين والهيئات الحكومية.



وأعلن أنه تم إنشاء الكلية وسيتم الدراسة بها هذا العام وسيكون مقرها المؤقت بكلية العلوم الشاطبي ويكون مقرها الدائم بسموحة ولكن بعد الانتهاء من كافة التجهيزات خلال عام ونصف.



الكشف الطبي



وأعلنت جامعة الإسكندرية أن الوحدات العلاجية بكليات الجامعة ستبدأ فى استقبال الطلاب المستجدين للعام الجامعي الجديد، لإجراء الكشف الطبى عليهم اعتبارا من منتصف سبتمبر الجاري، وانها ستقوم باعداد ملف صحي شامل لكل طالب مستجد يتم من خلاله متابعة حالته الصحية طوال فترة دراسته بالجامعة، وذلك من خلال جميع الوحدات الطبية ومعامل التحاليل بكليات الجامعة.



واضافت أنه يبدأ الكشف الطبي على طلاب كلية الطـب في الوحدات العلاجية بالمجمع الطبي فى الفترة من 15 إلـى 19 سبتمبر، وعلى طلاب طب الأسنان من يـوم 22 سبتمبـر إلـى 26 سبتمبر، وعلى طلاب كلية الهندسة والفنون الجميلة، والصيدلة من 14 سبتمبر إلى 19 سبتمبر، وكلية الزراعة بالشاطبى، وزراعة سابا باشا، والتمريض، وكلية التربية النوعية، وتربية الطفولة المبكرة، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية من 15 سبتمبر إلى 19 سبتمبر، وعلى طلاب كلية العلوم فى الفترة من ١٧ إلى ١٩ سبتمبر وذلك بالوحدات العلاجية بكلياتهم.



ويستكمل الكشف الطبى على جميع الطلاب الذين تخلفوا عن مواعيد الكشف الطبى السابقة ابتداء من يوم السبت ٢١-٩-٢٠١٩ بمقر الوحدات العلاجية بكل كلية من الكليات السابقة.



فيما تبدأ الوحدة العلاجية بمجمع الكليات النظرية استقبال طـلاب كليـة الطـب البيطـري من 21 سبتمبر إلى 22 سبتمبر، وطلاب كلية التربية من 23 سبتمبر إلى 26 سبتمبر، والتجارة من 28 سبتمبر إلى 30 سبتمبر، والآداب من 1 أكتوبر إلى 3 أكتوبر، والسياحة من 4 إلى 5 سبتمبر، والحقوق مــن 7 أكتوبر إلى 9 أكتوبر.



ويكون الكشف الطبي على الطلاب من ذوى الإحتياجات الخاصة يـــوم 7 سبتمبر بمقر العيادة الشاملة بسوتر، وعلى الطلاب المستجدين والمحولين من إنتساب إلى انتظام من جميع الكليات النظرية والحاصلين على تقدير جيد يوم 14 سبتمبر، على أن يحضر الطالب ومعه إستمارة الكشف الطبى ومرفق بها صورة شخصية للطالب مختومة بختم الكلية المقيد بها، كما سيتم استقبال الطلاب المتخلفين عن مواعيد الكشف الطبى من كل الكليات ابتداءًا من ١١ أكتوبر بالعيادة الشاملة.



عقد اليوم الأحد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي إجتماعًا موسعًا مع نواب الجامعة ووكلاء الكليات، للتأكد من الإنتهاء من جميع الإستعدادات اللازمة بجميع الكليات، إستعدادًا لبدء الدراسة فى 21 سبتمبر القادم.