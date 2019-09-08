مونديال كرة السلة (الصين 2019) : فوز صعب ومستحق للمنتخب التونسي امام انغولا
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:35 م
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محمد وليد الجموسي
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تمكن المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اليوم الاحد في العاصمة الصينية "بيكين" من تحقيق انتصار صعب ومستحق على نظيره الانغولي بنتيجة 84/86 في مباراة الجولة الثانية من منافسات الدورة الترتيبية (المراكز بين 17 و 32) ضمن كاس العالم لكرة السلة 2019 .
وهو الفوز الثالث للمنتخب التونسي في المونديال الصيني وفي تاريخ المشاركات في مسابقة كاس العالم .
وقد حقق ابناء المدرب البرتغالي ماريو بالما الفوز الاول في الدور الاول للمونديال على حساب ايران 67/79 وانتصر الفريق على نظيره الفليبيني بنتيجة 67/86 ظهر الجمعة في مباراة الجولة الاولى من الدورة الترتيبية .
وات
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