تيتي يختار نجم ريال مدريد لحمل شارة قيادة منتخب البرازيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن النجم البرازيلي كاسميرو، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، يهدف لأن يكون قائد المنتخب البرازيلي، مع المدير الفني ليوناردو تيتي.





ومن الجدير بالذكر انه منذ تولي تيتي تدريب المنتخب الوطني البرازيلي، لم يخف تيتي أبدًا أن أحد أكبر التحديات التي يواجهها هو العثور على قائد في غرفة تبديل الملابس، يقوم بجميع أدوار ومسؤوليات قائد الفريق.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فـ أولاً، اختبر عديد اللاعبين ليرى من سيتقدم بهذه الخطوة إلى الأمام ، لا أحد فعل ذلك ، بعد كأس العالم 2018 في روسيا، أعطى نيمار المسؤولية كإستراتيجية لمحاولة جعل نجمه ينضج، لم تنجح كذلك.





وفي بطولة كوبا أمريكا، تولى داني ألفيس قيادة الفريق لكن روح التمرد، وحقيقة أنه يبلغ من العمر 36 عامًا ولن يصل إلى كأس العالم في قطر جعلت مواجهة هذا التعريف، وراء الكواليس، عندما نتحدث عن قيادة الفريق الوطني في المستقبل، فإن الاسم ينطلق دائمًا في المحادثات، اسم كاسيميرو.



