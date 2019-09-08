إلقاء القبض على مرتكب جريمة طعن إطار من الأمن السياحي بتوزر

تمكّنت قوات الأمن بتوزر، تمكّنت من إلقاء القبض، ظهر اليوم الأحد على الشخص الذي يشتبه في نزعته التكفيرية والذي اعتدى طعنا بسكين على إطار من الأمن السياحي بتوزر، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني.

وأوضح المصدر في تصريح ل"وات"، أن حيثيّات الحادثة ، تمثّلت في "إقدام شخص يشتبه في نزعته التكفيرية، على طعن إطار من الأمن السياحي كان بصدد القيام بدورية عادية وسط المدينة، ووقع الحادث قبالة مقر ولاية توزر".

وبين أن حالة الإطار الأمني السياحي، "مستقرّة بعد أن تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى الجهة، وأن الوحدات الأمنية تمكّنت من التعرّف على الفاعل في ظرف وجيز ومن ثمّة ألقت عليه القبض"، مشيرا إلى أن الأبحاث تتواصل حاليا بخصوص هذه الواقعة".

يُذكر أن مصدرا أمنيا أفاد مراسلة (وات) بتوز، بأن عون أمن تابع لدورية أمنية، كانت متمركزة أمام مركز ولاية توزر صباح الأحد، تعرّض إلى الطعن من طرف شخص مجهول ثم لاذ بالفرار. وقم تمّ توجيه الأمني إلى المستشفى الجهوي بتوزر، أين يخضع للعناية الطبية.

وأضاف أن العون حالته مستقرة، إذ أن الطعنة لم تكن تكتسي خطورة بالغة، مضيفا أن كاميرات المراقبة بمركز الولاية سجلت الحادثة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تفاصيل الجريمة تمت حين أقدم شخص مجهول على طعن عون الامن وهو داخل سيارة أمنية كانت رابضة أمام مركز الولاية، دون معرفة أسباب إقدامه على ذلك.