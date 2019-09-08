"احتلال فرنسي" يضرب ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان

قالت صحيفة آس الإسبانية، بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يعمل بكل ما قوته من أجل أن يتحول ريال مدريد إلى نادي جديد بصبغة فرنسية، مشيرة إلى كون زيدان حتى الآن لا يجد التحدث باللغة الإسبانية بطلاقة، وهذا على الرغم من بقاءه في مدريد لسنوات طويلة كلاعب ومدرب.





أوضحت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، عن كون زيدان قد تحدث أكثر من مرة في العديد من المناسبات، ألمح إلى رغبته في ضم مواهب فرنسية إلى صفوف ريال مدريد في السنوات المقبلة، وخاصة في ظل تألق منتخبات الشباب والناشيئن الفرنسية في الوقت الحالي، بالإضافة إلى حصد المنتخب الفرنسي المكتظ بالنجوم لبطولة كأس العالم الأخيرة.





وأكد آس، أن زيدان بالفعل يقود ثورة فرنسية داخل ريال مدريد، والبداية كانت في تعزيز صفوف الجهاز الفني بعدد كبير من المدربين والمساعدين الذين يتحدثون اللغة الفرنسية بطلاقة سواء كانوا من فرنسا أو من الدول التي تتحدث الفرنسية، وعلى رأسهم ديفيد بيتوني وحميدو مسيدي كمساعدين له وغريغوري دوبونت كمعد بدني للفريق.





بالإضافة تعاقدات ريال مدريد في الموسم الحالي والتي شهدت ضم الفرنسي أريولا كحارس مرمى من باريس سان جيرمان، وكذلك البلجيكي إيدين هازارد الذي يتحدث الفرنسية بطلاقة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى رغبة المدرب الفرنسي في الاستمرار هذا النهج في الصيف المقبل، وضم بعض اللاعبين من يتحدثون الفرنسية سواء كانوا من منتخب فرنسا أو منتخبات أخرى كمنتخب بليجكا مثلًا، وعلى رأسهم نجم الديوك بول بوغبا، لاعب خط وسد مانشستر يونايتد، وكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي.