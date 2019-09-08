تعرف على مظاهر احتفال المصريين بـ"عاشوراء"

مظاهر الاحتفال



عاشوراء السنة وعاشوراء الشيعة





أولًا: مكونات العاشورة:

2 كوب من القمح مسلوق (يفضل منقوع ومصفى).

3 كوب من السكر.

3 كوب من اللبن الحليب.

فانيلا بودرة.

2 ملعقة كبيرة نشا.

مكسرات (حسب الرغبة أو زبيب، أو جوز هند)

ثانيًا: طريقة تحضير عاشوراء:



نقوم بخلط النشا مع اللبن الحليب ونضيف إليه السكر والفانيلا حتى تمام ذوبان المكونات.

في وعاء على النار، نضيف القمح المسلوق مع المزيج السابق ونقلب جيدًا.

نقلب حتى الحصول على قوام متماسك شبه غليظ.

نترك المكونات على النار حتى الغليان.

نرفع الوعاء من على النار، ونتركه ليبرد.

نقوم بتفريغه في أكواب، ويقدم باردًا مزين بالمكسرات حسب الرغبة.



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طبق واحد من البليلة المحلى بالسكر الدايت أو ملعقة من العسل الأبيض يساوي ما يقرب من 340 سعر حراري، ومن ثم فهو وجبة إفطار مثالية، ويفضل تناولها قبل البدأ في ممارسة التمارين الرياضية، وهي تحتوي على الألياف التي تعزز من الشعور بالشبع، وتساعد على تقليل نسب الطعام المتناول على مدار اليوم، كما تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن، أهمها الحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم، وحمض الفوليك، والفوسفور، والزنك،

والمنجنيز، وفيتامين B.



يعتبر يوم "عاشوراء" احتفالا منذ الجاهلية وفيه يتسابق المسلمون لنيل الرحمات من الله عزو وجل، أملًا في غفران الذنوب والرحمة في الدنيا والآخرة.وأكدت أحاديث على أنه ي يقصد به أن صومه كله من أوله إلى آخره من أول يوم منه إلى نهايته، هذا معنى الحديث، ولكن يخص منه يوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر لمن لم يصمه كله.ووفقا للأحاديث كان النبي يصوم عاشوراء في الجاهلية وكانت تصومه قريش أيضًا فلما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومونه،احتفالا بأن الله نجي فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا لله ونحن نصومه، فقال النبي ونحن أحق وأولى بـموسى منكم فصامه وأمر بصيامه، وعليه فصيامه سنة عن النبى بالصيام يومًا قبله ويومًا بعده، لمخالفة اليهود.يحتفل معظم دول العالم الإسلامي وخاصة "الشيعة" بذكرى عاشوراء في العاشر من شهر محرم الهجري، احياءا لذكرى مقتل الإمام الحسين.ولكن بطرق مختلفة.منهم من يحتفل بضرب أنفسهم بـ سلاسل حديدية "اللطم" على اعتبار أنه يوم عزاء وحزن على مقتل الحسين فيه، ويُعتبره بعض الدول العربية كـ"إيران، وباكستان، ولبنان، والبحرين، والعراق،" عطلة رسمية.يرتبط الاحتفال بعاشور بين اهل السنة بعاشوراء اليهود" والذى يأتى صومه تعظيمًا وعملًا بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صامه وقالنحن اولى بالاحتفال بموسى قائلا: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا.أمّا عاشوراء الشيعة يعتبرونه يوم ذكرى (مقتل الحسين في كربلاء) ويحتفلون فيه عن طريق إقامة مجالس البكاء والعزاء واللطم على مقتله.يعتبر يوم عاشوراء من الأيام المباركة عند المسلمين جميعهم والسنة من المسلمين يحرصون على صيامه وذكر الله تعالى طوال اليوم لما فيه من الأجر الكبير، فيعرف بأنه يكفر ذنوب ما قبله وذنوب ما بعده من السنين.وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ، وإِذَا وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ويكفر مِنْ الصَّغَائِرِ كَفَّرَهُ، وَ إِنْ لَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً كُتِبَتْ بهِ حَسَنَاتٌ وَرُفِعَتْ لَهُ بِهِ دَرَجَاتٌ.يكفر ذنوب السنة التي قبله، ينبغي على المسلم أن يغتنم صيام يوم عاشوراء، ويحرص فيه على فعل الخيرات واغتنام الطاعات.وخلال الاحتفال بعاشوراء يتبادل الأسر طبق عاشوراء احتفالا باليوم وإليكم طريقة عمل العاشوراء.