ديمبلي يواجه أزمة عنيفة قد تدفعه لمغادرة برشلونة

يبدو أن الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الاسباني يشعر بالضيق الشديد في الوقت الحالي، وذلك بعدما ابتعد بشكل كبير عن المشاركة ضمن التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني، في الوقت الذي يحصل فيه جميع اللاعبين على فرصة المشاركة تحت قيادة المدرب أرنستو فالفيردي في الوقت الحالي.





وذكرت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن عثمان ديمبلي يري أنه أصبح ترتيبه الرابع ضمن المهاجمين في صفوف النادي الكتالوني، وأنه سيجد صعوبة في الحصول على فرصة المشاركة مع البرسا خلال المرحلة القادمة.





وأشارت الصحيفة أن عثمان يري نفسه في دور المهاجم الرابع ضمن الفريق الكتالوني، وذلك بعدما اغتنم كل من أنسو فاتي وكارليس بيريز الفرصة جيدًا بعد مشاركتهما أمام ريال بيتيس، مؤكدة أنه سييكون من الصعب على الجناح الفرنسي الحصول على وقت للعب، وتساءلت الصحيفة عن رد فعل "ديمبلي" علي هذا الوضع.





وكان عثمان ديمبلي حاول الرحيل عن صفوف نادي برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وعرض نفسه على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وفقًا لتصريحات جوسيب بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، ولكن تعثر صفقة البرازيلي نيمار أفسد مفاوضات النادي الباريسي لضم اللاعب الفرنسي.





ومن المتوقع أن يبحث "ديمبلي" عن فرصة للرحيل عن برشلونة في أقرب وقت ممكن اذا استمر ابتعاده عن التشكيل الأساسي لنادي برشلونة في المرحلة القادمة.



