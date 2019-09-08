"السعودية تتصدر".. تعرف على القيمة السوقبة للمنتخبات الخليجية قبل إنطلاق تصفيات كأس العالم
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:19 م
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محمد علي
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تبدأ المنتخبات العربية مشوارها في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، وكذلك إلى بطولة كأس أمم آسيا المقبلة 2023، وكانت القرعة قد أوقعت المنتخبات العربية في القارة الصفراء، في مجموعات متوازنة بعض الشيء، وليصبح هناك فرصة كبيرة لوصول المنتخبات العربية في آسيا إلى مونديال قطر 2022.
خلال هذا التقرير من موقع الفجر الرياضي، سوف نستعرض سويًا القيمة السوقية لنجوم المنتخبات العربية الخليجية قبل دخول في غمار التصفيات المؤهلة للمونديال
البداية ستكون مع منتخب السعودية، والذي يعد أغلى قيمة سوقية بين كافة المنتخبات العربية في القارة الصفراء، حيث وصلت القيمة السوقية للأخضر إلى نحو 31.68 مليون يورو، وجاء في المركز الأول كأعلي قيمة سوقية بين نجوم المنتخب السعودي، الحارس محمد العويس والتي تقدر قيمته السوقية بنحو 2.5 مليون يورو، ومن بعده ياسر الشهراني بنحو 2 مليون يورو.
وفي الفترة الثانية، جاء المنتخب الإماراتي، والذي وصلت قيمته السوقية إلى نحو 25 مليون يورو، ويحتل اللاعب "علي مبخوت" المركز الأول بين زملائه بقيمة سوقية تصل لنحو 4 مليون يورو، ومن بعده يأتي خلفان مبارك بقيمة سوقية وصلت ل2 مليون يورو.
وبالحديث عن بطل آسيا في النسخة الأخيرة، منتخب قطر، فتبلغ القيمة السوقبة له نحو 18 مليون يورو، ويحتل اللاعب أكرم عفيف المركز الأول بين نجوم العنابي، كأعلي قيمة سوقية حيث يصل إلى نحو 3.5 مليون يورو، ومن بين اللاعب حسن العيدروس والمعز علي بنحو 2.5 مليون يورو لكلًا منهما.
بعد قطر، نذهب نحو الجنوب قليلًا، حيث سلنطة عمان، والتي تبلغ القيمة السوقية لمنتخبها نحو 1.5 مليون فقط وليس إلا، وكان الظهير الأيمن سعد سهيل هو أكثر اللاعبين من ناحية القيمة السوقية والتي وصلت لنحو 700 ألف يورو
المنتخب العربي الكويتي، بلغت فيمته السوقية نحو 4 مليون يورو فقط، وهو ما يؤكد تأثر الكويت بالعقوبة التي وقعت عليها من قبل الفيفا في السنوات الأخيرة، وأحتل اللاعب فهد الأنصاري المرتبة الأولى بين زملاءه في الأزرق، بقيمة سوقية قدرت بنحو 900 ألف يورو.
خلال هذا التقرير من موقع الفجر الرياضي، سوف نستعرض سويًا القيمة السوقية لنجوم المنتخبات العربية الخليجية قبل دخول في غمار التصفيات المؤهلة للمونديال
البداية ستكون مع منتخب السعودية، والذي يعد أغلى قيمة سوقية بين كافة المنتخبات العربية في القارة الصفراء، حيث وصلت القيمة السوقية للأخضر إلى نحو 31.68 مليون يورو، وجاء في المركز الأول كأعلي قيمة سوقية بين نجوم المنتخب السعودي، الحارس محمد العويس والتي تقدر قيمته السوقية بنحو 2.5 مليون يورو، ومن بعده ياسر الشهراني بنحو 2 مليون يورو.
وفي الفترة الثانية، جاء المنتخب الإماراتي، والذي وصلت قيمته السوقية إلى نحو 25 مليون يورو، ويحتل اللاعب "علي مبخوت" المركز الأول بين زملائه بقيمة سوقية تصل لنحو 4 مليون يورو، ومن بعده يأتي خلفان مبارك بقيمة سوقية وصلت ل2 مليون يورو.
وبالحديث عن بطل آسيا في النسخة الأخيرة، منتخب قطر، فتبلغ القيمة السوقبة له نحو 18 مليون يورو، ويحتل اللاعب أكرم عفيف المركز الأول بين نجوم العنابي، كأعلي قيمة سوقية حيث يصل إلى نحو 3.5 مليون يورو، ومن بين اللاعب حسن العيدروس والمعز علي بنحو 2.5 مليون يورو لكلًا منهما.
بعد قطر، نذهب نحو الجنوب قليلًا، حيث سلنطة عمان، والتي تبلغ القيمة السوقية لمنتخبها نحو 1.5 مليون فقط وليس إلا، وكان الظهير الأيمن سعد سهيل هو أكثر اللاعبين من ناحية القيمة السوقية والتي وصلت لنحو 700 ألف يورو
المنتخب العربي الكويتي، بلغت فيمته السوقية نحو 4 مليون يورو فقط، وهو ما يؤكد تأثر الكويت بالعقوبة التي وقعت عليها من قبل الفيفا في السنوات الأخيرة، وأحتل اللاعب فهد الأنصاري المرتبة الأولى بين زملاءه في الأزرق، بقيمة سوقية قدرت بنحو 900 ألف يورو.
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