العراق يشتري نظام الدفاع الروسي.. وإيران تدعم التحرك

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قالت مصادر عربية أن مستشار الأمن القومي العراقي ورئيس قوات التعبئة الشعبية "فالح فياض"، طلب خلال زيارته الأخيرة لموسكو الشهر الماضي، شراء إما الدفاع الصاروخي S-300 أو S-400، موضحا أن طهران شجعت بغداد على هذه الخطوة.



وفي وقت سابق، أنكرت السلطات العراقية عزمها على شراء نظام الدفاع S-400.



ويعتقد المراقبون أن واشنطن ستعترض على نية العراق الحالية لامتلاك نظام S-300، على غرار الموقف الأمريكي السابق عندما أعلنت أنقرة قرارًا بشراء نظام S-400 من روسيا.



ووفقًا لوكالة أنباء روسيا "تاس"، فإن النظام مصمم لتدمير الطائرات وصواريخ كروز والباليستية، بما في ذلك الصواريخ متوسطة المدى، ويمكن استخدامه أيضًا ضد الأهداف الأرضية، ويمكن أن يشرك أهدافًا على مسافة 400 كم وعلى ارتفاع تصل إلى 35 كم.



ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من زيادة الغارات الجوية على مواقع PMF في بغداد والمحافظات الأخرى التي ألقى بعض مسؤولي المجموعات باللوم فيها على الحكومة الإسرائيلية.



وفي هذا الصدد، ذكرت المصادر أن بعض قوات البرلمان العراقي تعمل على إخراج القوات الأمريكية من العراق، على الرغم من إصرار واشنطن على إنكار أي دور لها في الضربات الجوية.



وفي تطور متصل، يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاليًا عن "هدية" من خلال إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بعقد قمة ثلاثية أمريكية - روسية إسرائيلية جديدة قبل أن يشارك في الانتخابات المحلية في سبتمبر المقبل. 17.



وتهدف القمة إلى احتواء التأثيرات الإيرانية في سوريا والعراق ولبنان، خاصة بعد أن كشفت تل أبيب عن صور الأقمار الصناعية التي تبين قيام إيران بإنشاء منشأة عسكرية كبيرة في شرق سوريا لإيواء الآلاف من الجنود، وتخزين الصواريخ الموجهة بدقة، والتصرف كمعبر حدودي جديد بين العراق وسوريا، بالإضافة إلى مصنع صاروخي دقيق في شرق لبنان.



ويخطط نتنياهو للسفر إلى سوتشي حيث ينبغي له إجراء محادثات مع بوتين وإقناعه بعقد قمة ثلاثية جديدة، بحضور وزيري الدفاع والخارجية.



في هذا الصدد، قام نتنياهو برحلة مفاجئة إلى لندن هذا الأسبوع والتقى برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتقديم خطط عمل إسرائيل في لبنان في الأيام المقبلة.

