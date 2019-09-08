افتتحت صباح اليوم الأحد، بالقاعة الرئيسية باللجنة الأوليمبية بمدينة نصر فعاليات دورة تدريب المدربين للمستوى الثالث الدولى للكرة الطائرة وهو أعلى كورس تدريبى فى العالم ويقام لأول مرة منذ نشأة الاتحاد الدولى ، والذى يقام على هامش بطولة العالم رقم 16 لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 عاما والتى تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجارى ، وتستمر الدورة حتى اليوم الأخير للبطولة .





مصر تنال شرف تنظيم أول كورس تدريب المدربين فى العالم على هامش بطولة العالم للطائرة

يقول شريف الشمرلى المحاضر الدولى ومدير الدورة أن عدد الدارسين المشاركين 39 دارسا من معظم قارات العالم ، بواقع دارستين فقط و37 دارسا ، يمثلون 24 دولة ، منهم 17 من الدول الافريقية ، و10 من الدول الأجنبية الأخرى ، و12 من مصر ، ودارس واحد يحضر كمستمع فقط من مصر ، مشيرا إلى أن الدورة تقام لأول مرة فى تاريخ الإتحاد الدولى بعد أن تم تغيير المحتوى الدراسى للكورس ، بعد تطويره بشكل كبير ليواكب كل ما هو جديد وله علاقة بالكرة الطائرة الحديثة ، لافتا إلى أن مصر نالت شرف أستضافة تنظيم أول كورس من هذا النوع فى العالم ، والذى يعقد بالقاعة الرئيسية باللجنة الأوليمبية التى قدمت كل سبل الدعم برئاسة المهندس هشام حطب لإقامة الكورس على نفقة لجنة التظامن الأوليمبى باللجنة الأوليمبية الدولية .

أضاف الشمرلي أن الكورس يحاضر فيه ثلاثة محاضرين على مستوى عالمى والذى أطلق عليهم مديرون الدراسة وهم ، الأمريكى جون كاسل الذى يعد من اكبر الخبراء فى العالم ، والألماني كرستين كروجر المحاضر الدولى العملاق ، بالإضافة لشريف الشمرلى ، مؤكدا أن الاتحاد الدولى قام بتعيين الهندى هيتش مارهورتا مدير التطوير فى الإتحاد الدولى لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالكورس ، مشددا على أن الإتحاد الدولى أشاد منذ اليوم الأول بالكورس وإجراءات التنظيم ، والأجواء الرائعة التى يقام فيها.