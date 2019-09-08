ميناء دمياط يستقبل 26 ألف طن من الذرة

سجلت تعاملات ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية استقبال عدد 3 سفن حاويات وعدد 8 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 9 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، وكانت حركة الصادر من البضائع العامة 6005 طن فوسفات و 3300 طن يوريا و 183 طن ملح، بينما كانت حركة الوارد من البضائع العامة 25900 طن ذرة و 15521 طن حديد و 6000 طن خشب و 8000 طن قمح.‎





وبلغت حركة الصادر من الحاويات 338 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 383 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1990 حاوية مكافئة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 76475 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26020 طنا .





وغادر الميناء عدد 736 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41364 من البضائع العامة منها عدد 65 سيارة نقل محملة بـ 3179 طن قمح .





تعاملات ميناء دمياط خلال الأسبوع الجاري:





تعاملات ميناء دمياط يوم السبت:





استقبل الميناء خلال تعاملات السبت عدد 2 سفينة حاويات و عدد 4 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة، و وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1358 طن رمل و 6230 طن فوسفات و 6117 طن ملح . ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 67212 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 30787 طنا، وغادر الميناء عدد 59 سيارة نقل محملة بـ 3101 طن قمح .





تعاملات ميناء دمياط يوم الجمعة: