خبير مالي يوضح أسباب ثبات المؤشر الرئيسي للبورصة عند مستوي 14931 نقطة اليوم
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:12 م
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نيفين سمير
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قال محمد عبد الهاي خبير أسواق المال أن البورصه قد أغلقت تعاملات اليوم الأحد ، بدايه تعاملات الأسبوع علي إنخفاض طفيف لمؤشر ايجي اكس 30 بمقدرار 2 نقطه وإغلاقها عند 14931 نقطة ،بينما صعد مؤشر ايجي اكس 70 ليسجل اغلاق 558 بإرتفاع بلغ نحو 5.36 نقطه، وتابعه مؤشر 100 ليغلق عند 1477 نقطة بإرتفاع 7.93 نقطه، كما أغلق السوق اليوم علي أحجام تداولات تقدر بحوالي 487 مليون جنيه ، وذلك التنفيذ يعتبر ضعيف مقارنه بالأسبوع السابق، نظراً لأن التنفيذات بعد قرار تخفيض سعر الفائدة أصبح أعلي من المليار في جلسات كثيره وهذا طبيعي بالنسبه ليوم الاحد وبدايه الأسبوع .
وأوضح عبد الهادي من خلال تصريح خاص ل"فجر" أنه من الملاحظ بجلسه اليوم عده أشياء منها :
1- تحرك المؤشر ايجي اكس 70 في اغلب ورق هذا المؤشر بعد أن كانت صفه الإتجاه العرضي يغلب علي المؤشر السبعين وإنخفاضه من 570 بعد مشكله البليت الحديد وانخفاض أسهم الدخيله.
2- الترقب لقضيه العز الحديد الخاصه بالبليت الحديد وتم تأجيلها الي جلسه 5/10/2019.
3- تحرك إيجابي لأسهم الشحن بعد توقف لجلسات كثيره وعدم تحركها مع أي أخبار إيجابيه وبدأت اليوم تتحرك حركه ايجابيه.
4- استقرار المؤشر الثلاثيني قرب 14900 نقطة وذلك لثبات أسهم الفائدة والتي لها أكبر وزن نسبي بالمؤشر وهو التجاري الدولي وثباته عند 81.5 جنيه ، وبالتالي ثبات مؤشر الثلاثيني ولم يتحرك لإختيار مره اخري عند ، ومن الناحيه الفنيه فإن الرئيسي عنده مقاومه عند 15000 نقطة كسرها مؤهل تماماً الي 15300 نقطة ، وفي حاله حدوث جني أرباح فالمؤشر عنده دعم عند 14800نقطة .
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