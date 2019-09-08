الصفقة الكبرى تقترب من ريال مدريد بأوامر زيدان









ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن زيدان المدير الفني لريال مدريد طلب من فلورنتينيو بيريز رئيس النادي التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل 2020.









واضاف الموقع، أن ريال مدريد لم يذهب في الميركاتو الصيفي الماضي للتعاقد مع نيمار من أجل تجهيز مبلغاً ضخماً للتعاقد مع مبابي في المقبل لتعزيز الخط الهجومي للفريق.









وينوي ريال مدريد التعاقد مع مبابي وخطفه من برشلونة والذي أبدي هو الآخر رغبته في التعاقد مع اللاعب كونه واحد من الأسماء القوية واللامعة في الكرة الأوروبية.

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من الحصول على توقيع صفقة من العيار الثقيل في الفترة القادمة بعد سلسلة من المحادثات بين بيريز مدرب الفريق وبيريز رئيس النادي.