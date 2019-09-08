مؤشر بورصة" مسقط "يتراجع بنسبة 0.16% في الختام بضغط مبيعات الأجانب

أنهت بورصة مسقط تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وتراجع المؤشر العام بها بنسبة 0.16 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 3991.23 نقطة، خاسراً 6.52 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة الخميس الماضي ، وجاء تراجع مؤشر مسقط اليوم مع ميل المستثمرين الأجانب للبيع، بفارق 110.06 ألف ريال، فيما مالت تعاملات المستثمرين العمانيين، و الخليجيين، والعرب للشراء.





وتأثر المؤشر العام كذلك بتراجع مؤشرات القطاعين الصناعة والمالي، وهبط الأول 0.16 بالمائة، مع تقدم سهم منتجات الألومنيوم على المتراجعين اليوم بنسبة 5 بالمائة، وتراجع مطاحن صلالة 1.96 بالمائة ، وتراجع مؤشر المالي 0.02 بالمائة؛ بضغط سهم الشرقية للاستثمار المتراجع 1.28 بالمائة، وتراجع بنك صحار الدولي 0.88 بالمائة.









واستقر مؤشر قطاع الخدمات دون تغير عن مستوياه السابقة، مع صدارة سهم مدينة مسقط للمياه على الرابحين اليوم بنسبة 3.85 بالمائة، وتراجع أريدو 1.16 بالمائة ، وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 10.79 مليون سهم، مقابل 15.78 مليون بالجلسة الماضية، وتراجعت قيمة التداولات إلى 1.22 مليون ريال، مقابل 2.93 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي.





وتصدر سهم جلفار للهندسة النشاط حجماً وقيمة اليوم بتداول 3.18 مليون سهم، بقيمة 273.05 ألف ريال.



