جلسة الختام .. مؤشر بورصة "السعودية" يتراجع هامشياً وسط تدني قيم التداولات

أنهت بورصة السعودية تعاملات اليوم الأحد على تراجع مؤشرها بشكل هامسي على الرغم من ارتفاع أغلب القطاعات؛ متأثرا بخسائر قطاع البنوك الأعلى تأثيرا بالمؤشر، وبالمثل أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو التعاملات بالمنطقة الحمراء ، وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق- تاسي على تراجع نسبته 0.05 بالمائة، فاقدا 3.87 نقطة، انخفضت به لمستوى 8050.88 نقطة.









وتراجعت السيولة بالسوق السعودي لمستوى 2.16 مليار ريال بتعاملات اليوم (أقل سيولة في آخر 15 جلسة عمل)، مقابل 3.59 مليار ريال في الجلسة الماضية، من خلال التداول على 110.92 مليون سهم، مقارنة بـ 146.05 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي ، وعلى الرغم من إغلاق 13 قطاعا باللون الأخضر، إلا أن المؤشر العام لـ"تداول" أغلق على تراجع وسط خسائر لقطاع البنوك الأعلى تأثيرا بالمؤشر العام للسوق.





وجاء قطاع المرافق والمنافع العامة على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.2 بالمائة، يليه الإعلام بـ 0.98 بالمائة، وإنتاج الأغذية بـ 0.93 بالمائة، وجاء تأثر المؤشر بخسائر البنوك بنسبة 0.36 بالمائة ، وحل النقل والمواصلات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 2.65 بالمائة، يليه الرعاية الصحية بنحو 1.3 بالمائة، وصعد من القياديات الاتصالات والمواد الأساسية بنسبة 0.28 بالمائة و0.14 بالمائة على التوالي.





وأنهى 67 سهما التعاملات على تراجع تقدمها "أميانتيت" بنسبة 9.97 بالمائة، فيما كان "الأهلية للتأمين" الأبرز بين 112 سهما أغلقت على ارتفاع بمكاسب بلغت 6.99 بالمائة ، وتركزت التداول على سهم "أميانتيت" بواقع 18.28 مليون سهم، فيما كان أغلب السيولة على سهم مصرف الراجحي بـ 273.73 مليون ريال.





وعلى مستوى مؤشر السوق الموازي- نمو، واصل التراجع بخسائر نسبتها 0.10 بالمائة في ختام تعاملات اليوم، ليغلق بمستوى 3893.16 نقطة، بعد خسارة 3.93 نقطة ، وبلغت سيولة الموازي 1.68 مليون ريال، مقابل 1.98 مليون ريال في تعاملات الخميس الماضي، من خلال التداول على 110.62 ألف سهم، مقابل 85.78 ألف سهم بالجلسة الماضية.





وتراجعت 3 أسهم بالموازي؛ أبرزها "بحر العرب" بنسبة 3.1 بالمائة، فيما أغلق "الكثيري" على ارتفاع وحيدا بـ 1.9 بالمائة ، وكان سهم "بحر العرب" الأنشط بالسوق الموازي؛ بسيولة قيمتها 718.97 ألف ريال، وبكميات 70.69 ألف سهم.









وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة الخميس، على تراجع هامشي متأثراً بهبوط قطاعي المواد الأساسية، والاتصالات.