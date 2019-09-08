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محافظ الفيوم يستجيب لـ"الفجر" ويتدخل لحل أزمة مركز شباب الروبيات (صور)

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:57 م
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محافظ الفيوم يستجيب لـالفجر ويتدخل لحل أزمة مركز شباب الروبيات (صور)
مركز شباب الروبيات
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في استجابة سريعة من اللواء عصام سعد محافظ الفيوم قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتدخل مباشرة وحل أزمة غرق مركز شباب الروبيات التابع لمركز طامية بالمحافظة .

حيث يعاني مركز شباب الروبيات من ضعف الإمكانات المادية والإهمال في الفترة الأخيرة مما تسبب في غرق المركز أكثر من مرة في مياه الصرف الصحي بسبب توقف محطة الرافع المجاورة للمركز.



ومؤخرا عادت أزمة مياه الصرف من جديد لتطل برأسها على المركز ووصل الأمر لتداوله بالصور بين رواد المركز عبر صفحات التواصل الاجتماعي .

وقد حرص الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي للفجر وهو أحد أبناء القرية على التواصل مع الاستاذ خالد جبيلي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة والذي لم يتوان عن التحرك لحل المشكلة وقام بالتدخل لحلها .

وكانت الأزمة في إنفجار ماسورة طرد ١٢٠ بوصة وتم إصلاحها والتأكد من سلامة الإجراءات بتأمينها داخل المركز .

ومن جانبه قام ثابت بتوجيه الشكر لجبيلي وكل المسئولين بالمحافظة على سرعة الاستجابة وحل المشاكل التي تخص المواطنين بالفيوم .


قرية الروبيات 

وقرية الروبيات هي إحدى القرى التابعة لمركز طامية في محافظة الفيوم في جمهورية مصر العربية ويخدم المركز بها على أكثر من 20 ألف مواطن بالقرية ويعد المتنفس الوحيد بها .

وكان مركز شباب الروبيات قد وصل لنهائي مراكز الشباب الموسم الماضي أمام قصر رشوان وهي المباراة التي حضرها وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ووعد بمتابعة أعمال التطوير بمراكز الشباب المختلفة بمحافظة الفيوم ومنها مركز شباب طامية .
محافظ الفيوم يستجيب لـ"الفجر" ويتدخل لحل أزمة مركز شباب الروبيات (صور)
محافظ الفيوم يستجيب لـ"الفجر" ويتدخل لحل أزمة مركز شباب الروبيات (صور)
محافظ الفيوم يستجيب لـ"الفجر" ويتدخل لحل أزمة مركز شباب الروبيات (صور)
محافظ الفيوم يستجيب لـ"الفجر" ويتدخل لحل أزمة مركز شباب الروبيات (صور)
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