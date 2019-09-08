محافظ الفيوم يستجيب لـ"الفجر" ويتدخل لحل أزمة مركز شباب الروبيات (صور)

حيث يعاني مركز شباب الروبيات من ضعف الإمكانات المادية والإهمال في الفترة الأخيرة مما تسبب في غرق المركز أكثر من مرة في مياه الصرف الصحي بسبب توقف محطة الرافع المجاورة للمركز.

في استجابة سريعة من اللواء عصام سعد محافظ الفيوم قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتدخل مباشرة وحل أزمة غرق مركز شباب الروبيات التابع لمركز طامية بالمحافظة .

ومن جانبه قام ثابت بتوجيه الشكر لجبيلي وكل المسئولين بالمحافظة على سرعة الاستجابة وحل المشاكل التي تخص المواطنين بالفيوم .

ومن جانبه قام ثابت بتوجيه الشكر لجبيلي وكل المسئولين بالمحافظة على سرعة الاستجابة وحل المشاكل التي تخص المواطنين بالفيوم .

وكانت الأزمة في إنفجار ماسورة طرد ١٢٠ بوصة وتم إصلاحها والتأكد من سلامة الإجراءات بتأمينها داخل المركز .

وكانت الأزمة في إنفجار ماسورة طرد ١٢٠ بوصة وتم إصلاحها والتأكد من سلامة الإجراءات بتأمينها داخل المركز .

وقد حرص الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي للفجر وهو أحد أبناء القرية على التواصل مع الاستاذ خالد جبيلي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة والذي لم يتوان عن التحرك لحل المشكلة وقام بالتدخل لحلها .

وقد حرص الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي للفجر وهو أحد أبناء القرية على التواصل مع الاستاذ خالد جبيلي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة والذي لم يتوان عن التحرك لحل المشكلة وقام بالتدخل لحلها .

قرية الروبيات





وقرية الروبيات هي إحدى القرى التابعة لمركز طامية في محافظة الفيوم في جمهورية مصر العربية ويخدم المركز بها على أكثر من 20 ألف مواطن بالقرية ويعد المتنفس الوحيد بها .