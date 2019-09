طريقة التقديم للحصول على منح الدكتوراه من أكبر جامعات آسيا .. وراتب شهري 3300 دولار

تسلم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات تقريرا حول المنح الدراسية المقدمة من عدد من الدول من ضمنها "هونج كونج".

وبناءا على البيان الصادر من وزارة التعليم العالي على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" قد أفاد التقرير بتقديم هونج كونج منح دراسية للعام الدراسي 2020/2021 للحصول على الدكتوراه في العديد من التخصصات منها (العلوم، الطب، الهندسة والتكنولوجيا، العلوم الإنسانية، إدارة الأعمال).

ولفت التقرير الى أن عدد المنح المتوفرة هو 250 منحة، ومدة المنحة ثلاث سنوات، ولم تشير الوزارة إلى مزيد من التعليمات، ولكن هذه المنحة من أهم المنح المقدمة للحصول على الدكتوراه في العالم للطلاب المصريين و العرب عموما، و تحتوى 8 جامعات من أقوى الجامعات فى آسيا و العالم.

المنحة هي ‏(Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS تقبل سنويا عددا كبيرا من طلاب الدكتوراه من كافة دول العالم، والجامعات هي:

City University of Hong Kong- Hong Kong Baptist University- Lingnan University- The Chinese University of Hong Kong- The Education University of Hong Kong- The Hong Kong Polytechnic University- The Hong Kong University of Science and Technology- The University of Hong Kong