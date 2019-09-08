طريقة التقديم للحصول على منح الدكتوراه من أكبر جامعات آسيا .. وراتب شهري 3300 دولار

تسلم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات تقريرا حول المنح الدراسية المقدمة من عدد من الدول من ضمنها "هونج كونج".





وبناءا على البيان الصادر من وزارة التعليم العالي على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" قد أفاد التقرير بتقديم هونج كونج منح دراسية للعام الدراسي 2020/2021 للحصول على الدكتوراه في العديد من التخصصات منها (العلوم، الطب، الهندسة والتكنولوجيا، العلوم الإنسانية، إدارة الأعمال).





ولفت التقرير الى أن عدد المنح المتوفرة هو 250 منحة، ومدة المنحة ثلاث سنوات، ولم تشير الوزارة إلى مزيد من التعليمات، ولكن هذه المنحة من أهم المنح المقدمة للحصول على الدكتوراه في العالم للطلاب المصريين و العرب عموما، و تحتوى 8 جامعات من أقوى الجامعات فى آسيا و العالم.





تفاصيل المنحة

المنحة هي ‏(Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS تقبل سنويا عددا كبيرا من طلاب الدكتوراه من كافة دول العالم، والجامعات هي:

City University of Hong Kong- Hong Kong Baptist University- Lingnan University- The Chinese University of Hong Kong- The Education University of Hong Kong- The Hong Kong Polytechnic University- The Hong Kong University of Science and Technology- The University of Hong Kong





المنحة تقدم راتبًا سنوياً وبدل سفر

تقدم الزمالة راتبًا سنوياً قيمته 309,600 دولار هونج كونج (حوالي 39,700 دولار أمريكي) وبدل سفر متعلق بالبحث والمؤتمرات بقيمة 12,900 دولار هونج كونج (حوالي 1700 دولار أمريكي) في السنة لكل منحة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.





بالنسبة إلى الفائزين الذين يحتاجون إلى أكثر من ثلاث سنوات لاستكمال درجة الدكتوراه، يمكن تقديم دعم إضافي من قبل الجامعات المختارة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بالجامعات المعنية مباشرة.





معيار الاختيار

في حين أن التفوق الأكاديمي للمرشحين هو الاعتبار الأساسي ، ستأخذ لجنة الاختيار بعين الاعتبار العوامل على النحو التالي:

- التميز الأكاديمي

- القدرة على البحث والإمكانات

- التواصل ومهارات التعامل مع الآخرين

- قدرات القيادة





علما بأن المتطلبات لمقدمي الطلبات تختلف من جامعة لأخرى، والموعد الأخير للتقديم هو 2 ديسمبر 2019، ولكن يجب أن تدخل على الموقع وتعلم أن لكل جامعة موعد لغلق باب التقديم، ولمعرفة معلومات أكثر عن التقديم في المنح عليك زيارة موقع المنحة على الإنترنت: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/apply.html.





ملاحظات توضيحية لمقدمي الطلبات

- الغرض من هذه الملاحظات أن يقرأها مقدمو الطلبات قبل إتمامها وتقديم طلبهم المبدئي لبرنامج زمالة الدكتوراه في هونج كونج وإجراءات أخرى فيما يتعلق بنظام الزمالة.





- الموعد النهائي لتقديم طلب القبول المبدئي لبرنامج زمالة الدكتوراه في هونج كونج هو الثاني من ديسمبر 2019 في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت هونج كونج. والطلبات المتأخرة لن يتم النظر فيها.





- يتعين على المتقدمين ملاحظة أن النظام الإلكتروني لبرنامج زمالة الدكتوراه في هونج كونج سيتوقف تلقائياً عقب تعطيله لمدة 30 دقيقة. وجميع البيانات المدخلة التي لم يتم تقديمها سيتم فقدانها عند انتهاء مهلة النظام.





- باستثناء هذه الملاحظات التوضيحية، يتكون طلب القبول المبدئي من الأقسام التالية:

• تفاصيل شخصية

• اختيار الجامعة/الجامعات والبرنامج/البرامج لدراسة الدكتوراه

• تفويض وبيان

• مصدر المعلومات





- من أجل ضمان التطابق والإنصاف لجميع المتقدمين، يتعين على كل شخص تقديم طلب قبول مبدئي واحد فقط من خلال برنامج زمالة الدكتوراه في هونج كونج على موقع https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/InitApplication.jsp. وفي حالة اكتشاف أن أحد الأشخاص قام بتقديم أكثر من طلب مبدئي، فسيتم استبعاد جميع الطلبات المقدمة من الشخص نفسه حتى إذا تم ترشيحه لاحقًا من قبل جامعة أخرى للتنافس على منحة برنامج زمالة الدكتوراه في هونج كونج.





- يجب ملء نموذج طلب القبول المبدئي باللغة الانجليزية، باستثناء الخانة التي تطلب إدخال اسم مقدم الطلب باللغة الصينية (إن كان قابلًا للتطبيق).





- عند تقديم طلب القبول المبدئي، سيتم إنشاء رقم مرجعي لبرنامج زمالة الدكتوراه في هونج كونج بشكل تلقائي لكل مقدم طلب. وسيتم إرسال رسالة تأكيد توضح الرقم المرجعي وتفاصيل كلمة مرور تسجيل الدخول إلى عنوان البريد الإلكتروني المحدد بواسطة مقدم الطلب. ويُنصح المتقدمون بحفظ أو طباعة رسالة التأكيد للرجوع إليها في المستقبل. ويجب أن يقدم مقدم الطلب الرقم المرجعي [PF19-xxxxx] في جميع المرسلات مع مجلس المنح البحثية وفي جميع الطلبات المقدمة إلى الجامعة التي تمولها لجنة المنح الجامعية كما هو موضح في هذا الطلب المبدئي. وسيحتاج المتقدم إلى تسجيل الدخول باستخدام الرقم المرجعي وكلمة مرور تسجيل الدخول إذا كان يرغب/ترغب في تغيير اختيار الجامعات/ القسم/ البرامج في مرحلة لاحقة.





- يجوز لمقدم الطلب إجراء تغييرات على اختيار الجامعة/ القسم/ البرنامج حتى الموعد النهائي لتقديم الطلبات، أي 2 ديسمبر 2019 في الساعة الثانية عشرة بتوقيت هونج كونج. ومع ذلك، سيتم النظر في الخيارين اللذين تم حفظهما في برنامج زمالة الدكتوراه في هونج كونج في الموعد المحدد.





- بعد الانتهاء من تقديم طلب القبول المبدئي، يجب على المتقدمين تقديم طلب كامل إلى الجامعة (الجامعات) المختارة مع توضيح الرقم المرجعي قبل المواعيد النهائية للجامعات مع مراعاة أن كل جامعة قد يكون لها موعد نهائي مختلف. ولن يتم النظر في الطلب المبدئي الذي لم يتبعه طلب كامل إلى الجامعة.





- لتجنب التأخير أو الانقطاع في النظر في الطلبات المقدمة، يُنصح المتقدمون بضمان الدقة والتطابق في البيانات المقدمة إلى مجلس المنح البحثية من خلال برنامج زمالة الدكتوراه في هونج كونج وتلك المقدمة إلى الجامعات الفردية. وقد يؤدي عدم الدقة أو عدم التطابق في البيانات المقدمة إلى عدم النظر في الطلب بموجب البرنامج. يمكن للجامعات فقط النظر في الطلبات التي تحتوي على بيانات غير دقيقة/غير متطابقة باعتبارها طلبات دكتوراه منتظمة من خلال إجراءات قبول عادية.





- سيتم فحص المعلومات المقدمة من خلال برنامج زمالة الدكتوراه في هونج كونج مع المعلومات الواردة في الطلبات المقدمة إلى الجامعات من أجل التحقق. وسيتم إجراء التدقيق التبادلي في الحالات التي يختار فيها مقدم الطلب أكثر من جامعة ويرسل الطلب الكامل إلى هذه الجامعات، وتكون كل جامعة على علم فقط بالطلب المقدم إليها وليس الطلب الآخر.





- يجب على المتقدمين الامتثال لمتطلبات القبول والتطبيق الخاصة بالجامعة (الجامعات) المعنية. عادةً ما تجري الجامعات الفردية مقابلات مع المتقدمين كجزء من التقييم للاختيار. وفيما يتعلق بمعلومات البرنامج ومتطلبات قبول الدكتوراه وطرق التقديم والمواعيد النهائية واللوائح والسياسات الخاصة بالجامعات الفردية، يرجى مراجعة الجامعات الفردية المعنية.





- ستقوم الجامعات بترشيح مرشحين مختارين إلى مجلس المنح البحثية للتنافس على منحة برنامج زمالة الدكتوراه في هونج كونج. وفي حال تم ترشيح مقدم الطلب من قبل جامعتين، فإن مجلس المنح البحثية سيقوم فقط بالنظر في الترشيح المقدم من الجامعة التي أشار إليه مقدم الطلب المعني كأولوية. وإذا اختار مقدم الطلب برنامجين مختلفين داخل الجامعة نفسها وتم ترشيحه لاحقًا، يكون للجامعة المعنية حرية التصرف في البرنامج الذي ترشحه له.





- قد يتم قبول المتقدمين الذين لم يتم اختيارهم للحصول على منحة برنامج زمالة الدكتوراه في هونج كونج من قبل الجامعات المعنية للقبول في الدكتوراه العادية ويمكن أن تقدم لهم منحة دراسية للدراسات العليا أو غيرها من الدعم المالي من قبل الجامعات وفقًا لذلك.





- يجب إجراء استفسارات بشأن برنامج زمالة الدكتوراه في هونج كونج باستخدام حساب البريد الإلكتروني لمقدم الطلب المحدد في الطلب المبدئي على موقع [email protected] باستخدام الرقم المرجعي. ويجب توجيه الأسئلة المتعلقة بمتطلبات القبول وكذلك معلومات الجامعة الأخرى إلى الجامعات ذات الصلة.





- لا يفرض مجلس المنح البحثية أي رسوم طلب على برنامج زمالة الدكتوراه في هونج كونج. ومع ذلك، قد تفرض الجامعات رسومًا على الطلب أو رسوم أخرى لعمليات النظر في الطلبات. ويرجى التحقق من الجامعات التي تختارها للحصول على التفاصيل.





- يحتفظ مجلس المنح البحثية بالحق في تعديل المعلومات الواردة في الملاحظات التوضيحية ونموذج الطلب ذي الصلة في أي وقت حسب تقديرها المطلق دون إشعار مسبق.



