مدير معهد بحوث المحاصيل: نوفر بيوت خبرة لصغار المزارعين لتقديم النصائح لهم



وأشار الدكتور علا الدين محمود خليل ، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة لوقف نزيف االتعدي على الأرض الزراعية، واستصلاح أراضي زراعية جديدة، وهو أمر مكلف ماديًا، ويستغرق وقت طويل.





وثمن جهود شركة الريف المصري في استصلاح نحو 4،5 مليون فدان على عدة مراحل كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هناك شروط وضعتهاا الشلركة للستفادة من تلك الأراضي بنظام حق الانتفاع، منوهًا بأن بعض الأراضي الجديدة بدأت إنتاجها بالفعل، حيث هناك 20 فدان في غرب غرب المنيا أنتجت قمح أكثر من رائع.





وأوضح أن الدولة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي من عدة محاور منها التوسع في الزراعة، والتوجه لمناطق جديدة في الصحراء، والتوسع الرأسي ويكون من خلال العمل على زيادة إنتاج الأرض، وكذلك العمل على زيادة السعة الإنتاجية.





وأضاف أنهم يعملون على زيادة القدرة الإنتاجية للمحاصيل، منوها بأنهم يعملون على إنتاج أنواع جديدة من الذرة الصفراء، مشددا على ضرورة تشجيع الفلاح على ذراعة الدرة الصفراء لتعدد استخداماته، كما أن فاتورة استيراد الذرة الصفراء كبيرة، منوها بأن كل أنواع الذرة الصفراء الموجود في مصر مستوردة.





ونوه بأنهم يعملون على إنتاج أصناف من الأرز، والبرسيم، واالأرز سعيا وراء تخفيض الاستيراد من الخارج، منوها بأنهم يستهدفون زراعة أصناف جديدة للقمح يتخطى انتاجها 30 طن للفدان، مؤكدا أنه كلما رفعنا من إنتاج محصول ما فهذا سيعود بالنفع على اقتصاد الدولة.





وأكد أن معهد بحوث االمحاصيل الحقلية يلعب دورا كبيرا في توعية الشباب المهتم بالزراعة، والفلاحين بالأنواع المرغوب في زراعتها، وإخبارهم بالتوصيات الفنية لكل محصول لضمان جودة المحصول، كذلك هناك متابعة من قبل الباحثين الزراعيين لهم.





وأكد مدير مركز البحوث الزراعية، أن هناك بيوت خبرة زراعية تقدمها الوزارة لصغار المزارعين لتساعدهم على العمل والوصول بأفضل إنتاجية، وتقديم الإرشاادات الزراعية لهم.



قال الدكتور علا الدين محمود خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن الزراعة اللمصرية تتعرض لتحديات كثيرة ومن أهمها التعدي على الأرض الزراعية.